Serviço

Evento incentiva atividade física, com arrecadação de alimentos para pessoas em vulnerabilidade social

Estão abertas as inscrições para o passeio ciclístico do Sesc Amazonas em Manaus, que será realizado no dia 16 de maio, a partir das 16h, com saída do Sesc Centro. A participação é gratuita e podem ser feitas no site sesc-am.com.br, até o preenchimento de todas as vagas.

Para garantir presença, os interessados devem se inscrever pelo site e doar 2 kg de alimentos não perecíveis no dia do evento, exceto sal e produtos enlatados. As doações serão destinadas ao programa Sesc Mesa Brasil, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O percurso terá cerca de 9 km, com saída da rua Henrique Martins e chegada no Largo de São Sebastião.

O passeio faz parte da programação da Semana S do Comércio, promovida pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Amazonas, que vai oferecer serviços gratuitos à população em áreas como saúde, educação, qualificação profissional, cultura e lazer.

Segundo a organização, o objetivo do evento é incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, além de estimular hábitos saudáveis e a conscientização sobre mobilidade urbana.

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