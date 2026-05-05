O nadador amazonense Caio Arcos, de 22 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira de Natação. Ele representará o país nos Jogos Pan-Americanos Universitários, que acontecem em julho, em Lima, no Peru.
Conhecido como “Torpedo do Amazonas”, o atleta é destaque nacional e soma importantes conquistas na carreira.
Trajetória de destaque nas piscinas
Caio Arcos representa o Instituto Pedro Nicolas, em Manaus, e treina sob a orientação do professor Leandro Freire. O atleta construiu sua trajetória com disciplina, foco e alto desempenho nas competições.
Ele é recordista em sete provas no Amazonas, com marcas expressivas nas seguintes categorias:
- 50m, 100m e 200m costas
- 100m e 200m livre
- 200m e 400m medley
Convocação reforça bom momento
O nadador destacou que a convocação foi uma surpresa, mas reflete o trabalho intenso realizado nos treinos.
“Estávamos treinando forte para outras competições. A convocação chega como surpresa e aumenta a responsabilidade de manter espaço no cenário nacional”, afirmou Caio Arcos.
Antes de embarcar para o Peru, o atleta ainda disputará três etapas da Copa do Brasil de Águas Abertas.
Principais conquistas da carreira
Caio Arcos acumula títulos importantes e segue em ascensão no esporte. Entre os principais resultados, estão:
- Campeão Brasileiro nos 200 metros costas (2024)
- Campeão Brasileiro Universitário nos 200 metros costas (2024 e 2025)
- Finalista do Troféu Brasil
- Finalista do Mundial Escolar (2022)
- Campeão da Copa Pacífico
Representante do Amazonas no cenário internacional
Com talento e determinação, Caio Arcos se consolida como um dos maiores nomes da natação amazonense. Agora, ele terá a oportunidade de representar o Brasil em uma competição internacional e ampliar ainda mais sua trajetória no esporte.
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