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Nadador amazonense disputará os Jogos Pan-Americanos Universitários no Peru

O nadador amazonense Caio Arcos, de 22 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira de Natação. Ele representará o país nos Jogos Pan-Americanos Universitários, que acontecem em julho, em Lima, no Peru.

Conhecido como “Torpedo do Amazonas”, o atleta é destaque nacional e soma importantes conquistas na carreira.

Trajetória de destaque nas piscinas

Caio Arcos representa o Instituto Pedro Nicolas, em Manaus, e treina sob a orientação do professor Leandro Freire. O atleta construiu sua trajetória com disciplina, foco e alto desempenho nas competições.

Ele é recordista em sete provas no Amazonas, com marcas expressivas nas seguintes categorias:

50m, 100m e 200m costas

100m e 200m livre

200m e 400m medley

Convocação reforça bom momento

O nadador destacou que a convocação foi uma surpresa, mas reflete o trabalho intenso realizado nos treinos.

“Estávamos treinando forte para outras competições. A convocação chega como surpresa e aumenta a responsabilidade de manter espaço no cenário nacional”, afirmou Caio Arcos.

Antes de embarcar para o Peru, o atleta ainda disputará três etapas da Copa do Brasil de Águas Abertas.

Principais conquistas da carreira

Caio Arcos acumula títulos importantes e segue em ascensão no esporte. Entre os principais resultados, estão:

Campeão Brasileiro nos 200 metros costas (2024)

Campeão Brasileiro Universitário nos 200 metros costas (2024 e 2025)

Finalista do Troféu Brasil

Finalista do Mundial Escolar (2022)

Campeão da Copa Pacífico

Representante do Amazonas no cenário internacional

Com talento e determinação, Caio Arcos se consolida como um dos maiores nomes da natação amazonense. Agora, ele terá a oportunidade de representar o Brasil em uma competição internacional e ampliar ainda mais sua trajetória no esporte.

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