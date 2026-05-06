Amazonas

A universidade destacou que não tolera práticas que substituam o diálogo

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou nota oficial repudiando confusão envolvendo o vereador Coronel Rosses (PL) e classificou como “atos de violência e tentativas de silenciamento”, ocorrido no dia 5 de maio, nas dependências do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS). A instituição afirmou que já iniciou procedimentos para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos.

Segundo a reitoria, o ambiente universitário deve ser pautado pela pluralidade de ideias, pelo respeito e pelo livre debate. A universidade destacou que não tolera práticas que substituam o diálogo democrático por agressões, censura ou discursos de ódio, considerados incompatíveis com os princípios institucionais.

A Ufam informou ainda que as medidas administrativas em andamento incluem a análise das condutas e a identificação dos responsáveis por ações que possam ter violado a dignidade humana, a integridade da comunidade acadêmica e o patrimônio público.

Em nota, a instituição reforçou que o exercício profissional de seus servidores deve ser respeitado e garantido, e que autoridades competentes serão acionadas sempre que houver violação desse direito. A universidade também reiterou o compromisso com a segurança da comunidade e com a defesa do Estado Democrático de Direito dentro de seus campi.

Confira a nota na íntegra;

Leia mais

Vereador Coronel Rosses discute com professor e estudantes na Ufam; veja vídeo

VÍDEO: Briga durante sessão do filme de Michael Jackson viraliza nas redes sociais



