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Iniciativa leva conscientização sobre gênero, cidadania e cultura de paz às escolas do Amazonas

A Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) iniciou nesta quarta-feira (6) o projeto “Cunhantãs e Curumins da Igualdade”, voltado à conscientização de crianças e adolescentes sobre igualdade de gênero, cidadania e cultura de paz.

Projeto leva conscientização às escolas

A primeira ação ocorreu na Escola Estadual Samuel Benchimol, em Manaus, com estudantes do 1º ao 9º ano. A atividade foi realizada em parceria com o Núcleo de Integração Socioeducacional (Nise), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (Seduc-AM).

O encontro teve programação educativa e interativa, aproximando os alunos de temas sociais importantes.

Formação de jovens multiplicadores

O projeto foi lançado durante a celebração dos dois anos da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM. A iniciativa busca formar jovens multiplicadores e fortalecer o diálogo entre escola, família e comunidade.

A proposta também amplia ações preventivas de combate à violência e incentivo à cidadania.

Atuação da Ouvidoria da Mulher

Criada em 2024, a Ouvidoria da Mulher do TCE-AM vem ampliando sua atuação com ações de acolhimento, orientação e prevenção à violência.

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins destacou que o projeto fortalece o compromisso do Tribunal com a proteção de crianças e adolescentes.

Segundo ela, a informação e o diálogo são fundamentais para ambientes mais seguros e respeitosos.

Ações integradas com escolas e famílias

A diretora da Ouvidoria da Mulher, Ana Paula Machado, conduziu a atividade ao lado de uma psicóloga e uma assistente social do TCE-AM.

Ela explicou que o projeto prioriza escolas que precisam de maior apoio social e envolve toda a comunidade escolar.

Temas abordados nas atividades

Além da igualdade de gênero, o projeto também promove debates sobre:

Bullying e cyberbullying

Educação patrimonial

Combate à desinformação nas redes sociais

Expansão de iniciativas sociais

O “Cunhantãs e Curumins da Igualdade” integra um conjunto de ações da Ouvidoria da Mulher, junto ao projeto “Camiabas”.

As iniciativas reforçam o compromisso do TCE-AM com a promoção da cidadania e o enfrentamento à violência no Amazonas.

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