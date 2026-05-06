Demandas

Wilson Lima mencionou ainda as ações da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI)

O presidente do União Brasil no estado, Wilson Lima, participou, nesta quarta-feira (05/05), de um encontro com grupos de idosos na zona norte de Manaus. Na ocasião, ele destacou ações implementadas durante sua gestão como governador do Amazonas voltadas à pessoa idosa e ouviu as principais demandas apresentadas pelos participantes.

O evento foi promovido pelo grupo Sempre Jovem, coordenado por Ninfa Brasil, e reuniu ainda integrantes de outras iniciativas voltadas ao idoso, como Atitude, coordenado por Silvana Ataíde; As Poderosas, coordenado por Cristiane Batista; Juventude Avançada, coordenado por Maria Jesuíta; e Ativamente, coordenado por Ana Augusta. A programação ocorreu no Centro Pastoral Padre Luiz Giuliani, no bairro Amazonino Mendes, zona norte da capital, onde Wilson Lima também acompanhou uma aula de zumba realizada pelos participantes.

Durante a agenda, o ex-governador relembrou medidas adotadas em sua gestão para fortalecer a rede de proteção aos idosos. Entre os destaques, citou a criação da Casa de Passagem do Idoso, serviço de acolhimento imediato e temporário destinado a pessoas em situação de risco, violência ou negligência.

“No governo, tive uma preocupação muito grande de montar estruturas, de criar programas, de montar a Casa de Passagem para o Idoso, de promover alguns passeios na Fazendinha. É muito transformador a gente ver o quanto isso faz a diferença na vida de cada um, de cada uma de vocês. Gente que estava em uma rede e, de repente, se encontra em um projeto como este aqui e descobre de novo a vida”, destacou Wilson Lima.

Atendimentos descentralizados

Wilson Lima também destacou a ampliação do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI), que passou a contar, além da unidade no bairro Parque 10, com atendimentos descentralizados em unidades dos Prontos Atendimentos ao Cidadão (PACs), como nos shoppings ViaNorte, na zona norte, e São José, na zona leste. O serviço oferece apoio psicossocial e assistência a idosos vítimas de violência.

Outra iniciativa mencionada foi o programa Idoso Empreendedor, que viabilizou operações de crédito por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), incentivando a autonomia financeira da população idosa.

Na área de convivência e bem-estar, o ex-governador destacou o funcionamento de sete Centros de Convivência, com oferta de atividades nas áreas de assistência social, esporte, lazer, cultura e saúde. Ele também citou projetos de incentivo à prática de atividades físicas e à integração social, como o “Pé na Estrada – Conectando a Pessoa Idosa com a Natureza”, que inclui ações como a “Fazendinha”, voltadas ao lazer e ao turismo rural.

Wilson Lima mencionou ainda as ações da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), responsável por ofertar cursos e capacitações em áreas como artesanato, música e idiomas, contribuindo para a inclusão e o desenvolvimento contínuo da população idosa.

(*) Com informações da assessoria

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