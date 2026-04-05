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Encontro com deputados estaduais reforça coesão do grupo no Amazonas

O ex-governador do Amazonas Wilson Lima reuniu, na manhã deste domingo (5), parte de sua base aliada na Assembleia Legislativa do Amazonas, em sua residência, na zona Centro-Sul de Manaus.

Ao lado do presidente da Assembleia, Roberto Cidade, e do ex-vice-governador Tadeu de Souza, o encontro reforçou a articulação política e evidenciou a coesão do grupo.

Base aliada comparece em peso

Diversos deputados estaduais participaram da reunião. Entre eles, estão Delegado Péricles, Wanderley Monteiro, Dr. Gomes, Mário César Filho, Débora Menezes, Felipe Souza, Cabo Maciel, Alessandra Campelo, João Luiz, Thiago Abrahim, George Lins, Joana Darc, Cristiano D’Angelo, Carlinhos Bessa e Adjuto Afonso.

Além disso, a presença expressiva dos parlamentares reforça o alinhamento político em torno de Wilson Lima, mesmo após sua saída do cargo.

Movimentação estratégica no cenário político

O encontro ocorre em meio ao novo cenário político no estado. Dessa forma, a reunião indica possíveis articulações estratégicas do grupo para os próximos passos no Amazonas.

Ao mesmo tempo, o gesto demonstra que o ex-governador mantém influência sobre sua base aliada e segue ativo nas movimentações políticas locais.

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