Acidente

Piloto tentou aterrissar em uma praia após aeronave apresentar falha durante o voo

Um avião de pequeno porte com sete pessoas a bordo caiu dentro do Rio Tarauacá na manhã desta quinta-feira (07/05), na comunidade Duas Nações, no município de Jordão, interior do Acre. Apesar do acidente, não houve registro de mortes.

Segundo informações preliminares, moradores da região perceberam que a aeronave apresentava falhas por volta das 8h. O piloto ainda tentou fazer um pouso de emergência em uma praia próxima, mas não conseguiu evitar a queda dentro do rio.

Após o acidente, moradores e equipes de socorro ajudaram no resgate das vítimas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.

Veja vídeo:

Avião com sete pessoas cai dentro de rio após tentativa de pouso forçado pic.twitter.com/CoQJN3eUXI — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 7, 2026

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