Segurança Presente

: Entre os presos estão o dono de uma escolinha de futebol em Manaus e familiares que estupravam uma criança de 12 anos no interior.

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizou 52 prisões relacionadas a crimes contra crianças e adolescentes entre terça-feira (5) e quinta-feira (7), durante a Operação Segurança Presente. As ações ocorreram em Manaus e em municípios do interior do estado.

A operação, lançada pelo governador Roberto Cidade, visa integrar as forças de segurança para dar respostas rápidas a crimes de alta gravidade. Segundo a delegada Mayara Magna, titular da Depca, o balanço é uma demonstração de força: “Nosso objetivo é retirar de circulação quem representa ameaça à infância e à adolescência”, afirmou.

Casos chocantes em Manaus

Somente nas últimas 24 horas, 15 novas prisões foram contabilizadas. Em Manaus, dois casos chamaram a atenção pela crueldade:

Escolinha de Futebol: Um homem de 48 anos foi preso acusado de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. Ele usava uma escolinha de futebol para se aproximar de adolescentes, prometendo ajudá-los na carreira esportiva para cometer os abusos.

Um homem de 48 anos foi preso acusado de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. Ele usava uma escolinha de futebol para se aproximar de adolescentes, prometendo ajudá-los na carreira esportiva para cometer os abusos. Maus-tratos severos: Uma mulher de 30 anos foi presa no bairro Colônia Antônio Aleixo após abandonar a própria filha de 13 anos. A adolescente foi resgatada em estado severo de desnutrição e permanece internada.

Horror no interior: Vítima engravidou de parentes

No interior do estado, a integração entre as delegacias permitiu a captura de agressores em Maraã, Tefé, Careiro da Várzea e Novo Aripuanã.

Em Novo Aripuanã, a polícia prendeu dois homens (de 28 e 54 anos) por estuprar uma menina de 12 anos. Os criminosos são tio e tio-avô da vítima. Devido aos abusos frequentes, a criança chegou a engravidar.

Já em Itacoatiara, um homem de 28 anos foi detido por estuprar a enteada de 11 anos. Os crimes ocorriam desde 2018, aproveitando-se da proximidade com a mãe da vítima.

Integração das Forças

O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Henrique Brasil, ressaltou que o empenho dos servidores nos municípios é essencial para combater a exploração sexual em todo o estado. “As operações serão cada vez mais intensas para assegurar que nenhum desses indivíduos fique impune”, destacou.

Todos os presos passaram por procedimentos legais e seguem à disposição da Justiça.

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