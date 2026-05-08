Política

Senador participou da entrega da unidade de saúde ao lado de Eduardo Braga e lideranças indígenas.

Publicado em 08 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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O senador Omar Aziz participou, na manhã desta sexta-feira (8), da inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Indígena Antônio Mota, na comunidade Murutinga, zona rural de Autazes.

A agenda contou com a presença do senador Eduardo Braga, do deputado federal Saullo Vianna, além de lideranças políticas e indígenas da região.

UBS atenderá comunidade indígena em Autazes

A nova unidade de saúde foi construída para ampliar o atendimento médico e os serviços básicos de saúde às comunidades indígenas da região.

Durante o evento, Omar Aziz destacou a importância de investimentos concretos no interior do Amazonas e afirmou que obras estruturantes impactam diretamente a qualidade de vida da população.

“Conversa não enche barriga. O que enche barriga é trabalho e comida”, declarou o senador durante o discurso.

Senador critica discursos distantes da realidade amazônica

Omar Aziz também criticou setores que, segundo ele, utilizam a pauta amazônica sem compreender a realidade das comunidades locais.

Para o parlamentar, é necessário garantir desenvolvimento aliado à melhoria das condições de vida da população indígena e ribeirinha.

“Tem gente que fala bonito sobre os povos indígenas, mas quer ver o indígena vivendo na lama, na poeira e sem dignidade”, afirmou.

Lideranças indígenas participaram da agenda

A inauguração da UBS reuniu lideranças indígenas e representantes políticos do Amazonas, entre eles Jesus Alves e Vanda Witoto, apontados como pré-candidatos a deputado federal.

O prefeito de Autazes, Thomé Neto, também participou da cerimônia.

Omar Aziz e Eduardo Braga intensificam agendas no interior

A visita faz parte de uma série de agendas realizadas por Omar Aziz e Eduardo Braga em municípios do interior do Amazonas.

Os encontros têm como foco a articulação política, o acompanhamento de obras e a escuta de demandas apresentadas pelas comunidades locais.

Autazes (AM) – O senador Omar Aziz participou, na manhã desta sexta-feira (8), da inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Indígena Antônio Mota, na comunidade Murutinga, zona rural de Autazes.

A agenda contou com a presença do senador Eduardo Braga, do deputado federal Saullo Vianna, além de lideranças políticas e indígenas da região.

UBS atenderá comunidade indígena em Autazes

A nova unidade de saúde foi construída para ampliar o atendimento médico e os serviços básicos de saúde às comunidades indígenas da região.

Durante o evento, Omar Aziz destacou a importância de investimentos concretos no interior do Amazonas e afirmou que obras estruturantes impactam diretamente a qualidade de vida da população.

“Conversa não enche barriga. O que enche barriga é trabalho e comida”, declarou o senador durante o discurso.

Senador critica discursos distantes da realidade amazônica

Omar Aziz também criticou setores que, segundo ele, utilizam a pauta amazônica sem compreender a realidade das comunidades locais.

Para o parlamentar, é necessário garantir desenvolvimento aliado à melhoria das condições de vida da população indígena e ribeirinha.

“Tem gente que fala bonito sobre os povos indígenas, mas quer ver o indígena vivendo na lama, na poeira e sem dignidade”, afirmou.

Lideranças indígenas participaram da agenda

A inauguração da UBS reuniu lideranças indígenas e representantes políticos do Amazonas, entre eles Jesus Alves e Vanda Witoto, apontados como pré-candidatos a deputado federal.

O prefeito de Autazes, Thomé Neto, também participou da cerimônia.

Omar Aziz e Eduardo Braga intensificam agendas no interior

A visita faz parte de uma série de agendas realizadas por Omar Aziz e Eduardo Braga em municípios do interior do Amazonas.

Os encontros têm como foco a articulação política, o acompanhamento de obras e a escuta de demandas apresentadas pelas comunidades locais.

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