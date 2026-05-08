Polícia

Manaus (AM) – Um homem de 21 anos, apontado como um dos líderes de um grupo criminoso especializado em roubos de motocicletas, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na quinta-feira (7), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). O suspeito é investigado pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, o grupo criminoso atuava em roubos praticados nos parqueamentos da própria Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Em uma das ações, os suspeitos renderam o vigilante do local e roubaram motocicletas que, conforme as investigações, seriam utilizadas em atividades criminosas.

“Constatamos que se trata de um grupo criminoso especializado na prática de roubos na capital amazonense”, afirmou o delegado.

Integrantes da quadrilha

Durante as investigações, a DERFV identificou seis integrantes da organização criminosa. No entanto, outros envolvidos seguem foragidos.

De acordo com a polícia, parte do grupo possui ligação com facções criminosas que atuam em Manaus.

Após identificar a localização do suspeito, a equipe policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado. O mandado foi expedido e cumprido na rua Flor de Reis, no bairro Tarumã.

O homem foi levado para a unidade policial, onde responderá pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Após audiência de custódia, ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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