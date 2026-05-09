Flagrante

Suspeito de 19 anos foi preso ao desembarcar de voo vindo de Foz do Iguaçu

A Polícia Federal prendeu em flagrante um jovem de 19 anos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, transportando medicamentos para emagrecimento e anabolizantes ilegais. A prisão aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto do Galeão (Deain).

Segundo a Polícia Federal, o suspeito, natural de Brasília, desembarcava de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, quando foi abordado pelos policiais. Durante a inspeção da bagagem, os agentes encontraram cerca de 100 frascos de remédios para emagrecer e outros 50 frascos de anabolizantes.

Após a apreensão dos produtos, o jovem foi conduzido para a formalização do auto de prisão em flagrante. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Federal informou que o preso responderá pelos crimes de contrabando e descaminho. O caso segue sob investigação para identificar a origem e o destino dos medicamentos apreendidos.

*Com informações do Extra

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