Um pedestre morreu após ser atropelado por um avião da Frontier Airlines no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, durante uma tentativa de decolagem na noite de sexta-feira (9).
Segundo informações divulgadas pelas autoridades aeroportuárias, o homem atravessou a cerca de segurança do aeroporto e acessou a pista pouco antes do acidente.
O atropelamento aconteceu por volta das 23h19 no horário local. De acordo com o aeroporto, o pedestre foi atingido apenas dois minutos após invadir a área restrita enquanto caminhava pela pista.
A vítima morreu no local e, até o momento, não havia sido identificada. As autoridades acreditam que o homem não era funcionário do aeroporto.
Piloto abortou decolagem após colisão
Uma gravação divulgada pelo site especializado ATC.com registrou a comunicação entre o piloto e a torre de controle logo após o impacto.
“Estamos parando na pista, acabamos de atingir alguém, temos um incêndio em um motor. Havia uma pessoa caminhando pela pista”, informou o piloto durante o contato com os controladores aéreos.
Após o incidente, a decolagem foi imediatamente abortada.
Passageiros foram evacuados
Segundo a Frontier Airlines, foi detectada fumaça na cabine da aeronave após o acidente. Como medida de segurança, os passageiros foram evacuados por meio dos escorregadores de emergência.
A companhia informou que o avião envolvido no acidente era um Airbus A321, que transportava 224 passageiros e sete tripulantes.
Ainda conforme o aeroporto, 12 passageiros relataram ferimentos leves durante a evacuação e cinco deles precisaram ser encaminhados para hospitais da região.
As autoridades norte-americanas investigam as circunstâncias da invasão da pista e do acidente.
*Com informações da IstoÉ
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