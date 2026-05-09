Invasão de pista

Pedestre invadiu área restrita do Aeroporto Internacional de Denver

Um pedestre morreu após ser atropelado por um avião da Frontier Airlines no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, durante uma tentativa de decolagem na noite de sexta-feira (9).

Segundo informações divulgadas pelas autoridades aeroportuárias, o homem atravessou a cerca de segurança do aeroporto e acessou a pista pouco antes do acidente.

O atropelamento aconteceu por volta das 23h19 no horário local. De acordo com o aeroporto, o pedestre foi atingido apenas dois minutos após invadir a área restrita enquanto caminhava pela pista.

A vítima morreu no local e, até o momento, não havia sido identificada. As autoridades acreditam que o homem não era funcionário do aeroporto.

Piloto abortou decolagem após colisão

Uma gravação divulgada pelo site especializado ATC.com registrou a comunicação entre o piloto e a torre de controle logo após o impacto.

“Estamos parando na pista, acabamos de atingir alguém, temos um incêndio em um motor. Havia uma pessoa caminhando pela pista”, informou o piloto durante o contato com os controladores aéreos.

Após o incidente, a decolagem foi imediatamente abortada.

Passageiros foram evacuados

Segundo a Frontier Airlines, foi detectada fumaça na cabine da aeronave após o acidente. Como medida de segurança, os passageiros foram evacuados por meio dos escorregadores de emergência.

A companhia informou que o avião envolvido no acidente era um Airbus A321, que transportava 224 passageiros e sete tripulantes.

Ainda conforme o aeroporto, 12 passageiros relataram ferimentos leves durante a evacuação e cinco deles precisaram ser encaminhados para hospitais da região.

As autoridades norte-americanas investigam as circunstâncias da invasão da pista e do acidente.



*Com informações da IstoÉ

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