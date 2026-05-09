O fim de semana do Dia das Mães será marcado pelos efeitos indiretos de um “ciclone bomba” que avança pela América do Sul e altera o clima em diversas regiões do Brasil. O fenômeno começou a ganhar força na última quarta-feira (6), impactando inicialmente o Uruguai, Paraguai e o centro-norte da Argentina.
Segundo informações da Climatempo, a atuação do ciclone extratropical deve provocar ventos intensos, queda brusca de temperatura e avanço de chuvas entre sexta-feira (8) e domingo (10).
Ventos fortes e risco de rajadas secas
Os ventos mais intensos devem persistir até o domingo de Dia das Mães, com possibilidade de “rajadas secas”, caracterizadas por velocidades elevadas mesmo sem ocorrência de chuva.
Embora o ciclone não atinja diretamente o território brasileiro, ele impulsiona uma forte massa de ar polar que derruba as temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
O cenário também aumenta o risco de geada em diversas cidades e provoca o fenômeno conhecido como friagem em áreas da Região Norte.
Sexta-feira terá avanço da frente fria
Na sexta-feira (8), a frente fria avança pelo Sul do Brasil e provoca pancadas de chuva em áreas de Mato Grosso do Sul e nas regiões de divisa entre Mato Grosso, Rondônia e Bolívia.
Ao mesmo tempo, o ciclone extratropical ganha intensidade sobre o leste da Argentina e o Uruguai, com rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h na costa argentina.
Sábado será de chuva e queda de temperatura
No sábado (9), a chuva deve atingir São Paulo, Mato Grosso do Sul e áreas do oeste e sul do Mato Grosso, avançando também em direção à Bolívia.
A massa de ar polar ganha força e provoca queda acentuada das temperaturas no Sul do país e no Mato Grosso do Sul. O frio também começa a ser sentido em regiões do interior paulista e no Centro-Oeste.
Dia das Mães terá frio intenso em várias regiões
No domingo (10), Dia das Mães, a frente fria segue avançando pelo país e espalha chuva pelo Acre, Rondônia e centro-sul de Mato Grosso, alcançando Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro ao longo do dia.
O destaque será a queda brusca nas temperaturas, principalmente no Sul, Sudeste e parte da Região Norte. Em algumas localidades do Sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul, os termômetros devem registrar marcas típicas de inverno.
*Com informações da IstoÉ
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