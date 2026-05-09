Fenômeno climático

Regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul devem ser afetadas pelo fenômeno climático

O fim de semana do Dia das Mães será marcado pelos efeitos indiretos de um “ciclone bomba” que avança pela América do Sul e altera o clima em diversas regiões do Brasil. O fenômeno começou a ganhar força na última quarta-feira (6), impactando inicialmente o Uruguai, Paraguai e o centro-norte da Argentina.

Segundo informações da Climatempo, a atuação do ciclone extratropical deve provocar ventos intensos, queda brusca de temperatura e avanço de chuvas entre sexta-feira (8) e domingo (10).

Ventos fortes e risco de rajadas secas

Os ventos mais intensos devem persistir até o domingo de Dia das Mães, com possibilidade de “rajadas secas”, caracterizadas por velocidades elevadas mesmo sem ocorrência de chuva.

Embora o ciclone não atinja diretamente o território brasileiro, ele impulsiona uma forte massa de ar polar que derruba as temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O cenário também aumenta o risco de geada em diversas cidades e provoca o fenômeno conhecido como friagem em áreas da Região Norte.

Sexta-feira terá avanço da frente fria

Na sexta-feira (8), a frente fria avança pelo Sul do Brasil e provoca pancadas de chuva em áreas de Mato Grosso do Sul e nas regiões de divisa entre Mato Grosso, Rondônia e Bolívia.

Ao mesmo tempo, o ciclone extratropical ganha intensidade sobre o leste da Argentina e o Uruguai, com rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h na costa argentina.

Sábado será de chuva e queda de temperatura

No sábado (9), a chuva deve atingir São Paulo, Mato Grosso do Sul e áreas do oeste e sul do Mato Grosso, avançando também em direção à Bolívia.

A massa de ar polar ganha força e provoca queda acentuada das temperaturas no Sul do país e no Mato Grosso do Sul. O frio também começa a ser sentido em regiões do interior paulista e no Centro-Oeste.

Dia das Mães terá frio intenso em várias regiões

No domingo (10), Dia das Mães, a frente fria segue avançando pelo país e espalha chuva pelo Acre, Rondônia e centro-sul de Mato Grosso, alcançando Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro ao longo do dia.

O destaque será a queda brusca nas temperaturas, principalmente no Sul, Sudeste e parte da Região Norte. Em algumas localidades do Sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul, os termômetros devem registrar marcas típicas de inverno.

*Com informações da IstoÉ

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