Cetam inicia aulas presenciais em Manaus e interior do AM

Manaus (AM) – O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) dá início ao ano letivo 2022 na terça-feira (15). O retorno às atividades de cursos técnicos e especializações técnicas acontece nas unidades da instituição na capital e no interior do estado.

Nesse primeiro momento, serão iniciadas as aulas dos cursos que já estavam em andamento em 2021, na modalidade presencial. Eles se encontravam em recesso de fim de ano.

O diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, informa que todos os cuidados sanitários estão sendo providenciados para garantir a saúde de estudantes, professores e servidores.

Seguindo orientação do governador Wilson Lima, as unidades educacionais do Cetam têm totens contendo álcool em gel para a higienização das mãos, além de atender outras medidas de segurança e higiene para evitar a disseminação da Covid-19.

Cuidados

Na entrada das escolas também continuará acontecendo a aferição da temperatura. Além disso, o uso de máscara é obrigatório nas dependências das unidades, bem como o distanciamento em sala de aula.

Um ponto fundamental nesse retorno é que o Cetam exigirá o comprovante do ciclo de vacinação (três doses, ou duas para imunizados com a vacina Janssen).

O retorno às atividades presenciais reafirma o compromisso do Governo do Amazonas e do Cetam em cumprir o papel de levar educação profissional e tecnológica de qualidade para todo o estado.

De acordo com a diretora acadêmica do Cetam, Rita Mara Garcia, durante a pandemia a autarquia mostrou seu compromisso com a formação da mão de obra técnica e profissionalizante no estado, pois não parou suas atividades.

Fortaleceu-se com a ampliação do ensino remoto e retornou ao ensino presencial, gradualmente, no segundo semestre de 2021.

*Agência Amazonas

