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Barcelona e Real Madrid disputam clássico decisivo pela LaLiga

Barcelona e Real Madrid protagonizam neste domingo (10), às 16h, no Spotify Camp Nou, mais uma edição histórica do “El Clásico”. Além da rivalidade centenária, o confronto pode definir o título da LaLiga 2026 e movimenta cifras bilionárias dentro e fora de campo.

O duelo reúne os dois clubes mais valiosos do futebol mundial, segundo levantamento divulgado pelo portal Sportico com base nos balanços financeiros da temporada 2024/2025.

Real Madrid lidera ranking dos clubes mais valiosos

O Real Madrid aparece como a instituição esportiva mais valiosa do futebol global, avaliada em US$ 7,7 bilhões, cerca de R$ 38 bilhões. Logo atrás está o Barcelona, estimado em US$ 6,65 bilhões, aproximadamente R$ 33,2 bilhões.

Somados, os gigantes espanhóis atingem valor institucional superior a US$ 14 bilhões, consolidando o domínio financeiro da rivalidade mais famosa do esporte mundial.

Elencos bilionários e estrelas do futebol mundial

Segundo dados do Transfermarkt, o Real Madrid possui atualmente o elenco mais caro do planeta, avaliado em € 1,34 bilhão. O Barcelona ocupa a quinta colocação global, com elenco estimado em € 1,17 bilhão.

As cifras refletem diretamente nos principais jogadores do mundo. Lamine Yamal e Kylian Mbappé aparecem entre os atletas mais valiosos da atualidade, ambos avaliados em € 200 milhões. Pedri e Vinícius Júnior também figuram entre os nomes mais valorizados do futebol internacional.

Barcelona aposta em ação milionária com Olivia Rodrigo

Para o clássico, o Barcelona utilizará uma camisa especial em parceria com o Spotify. A cantora Olivia Rodrigo foi escolhida para estampar o uniforme catalão em mais uma ação comercial entre clube e plataforma de streaming.

De acordo com o site Footy Headlines, cada unidade da edição limitada será vendida por € 599. A parceria entre Barcelona e Spotify deve render cerca de € 460 milhões ao clube até 2034.

Real Madrid e Barcelona dominam redes sociais

O impacto global do clássico também se reflete no ambiente digital. Segundo levantamento do Observatório do Futebol (CIES), o Real Madrid lidera o ranking mundial de clubes mais seguidos nas redes sociais, com 474 milhões de seguidores.

O Barcelona aparece logo atrás, com 427 milhões. Juntos, os dois clubes superam com folga qualquer outro ecossistema esportivo do planeta.

Camp Nou pode bater recorde de arrecadação

A expectativa é de casa cheia no Spotify Camp Nou. Na temporada passada, o clássico gerou € 13,8 milhões em receitas diretas de bilheteria, com ticket médio acima de € 500.

A projeção para o duelo deste domingo é de um novo recorde financeiro, reforçando o status do El Clásico como o maior produto comercial da LaLiga e um dos eventos esportivos mais valiosos do mundo.

*Com infromações do Lance

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