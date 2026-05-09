Melhor do Mundo

Sucesso da cinebiografia reforça o legado cultural do Rei do Pop quase 20 anos após sua morte.

Quase duas décadas após sua morte, Michael Jackson voltou ao centro da cultura pop global. O sucesso da cinebiografia “Michael”, lançada no fim de abril, reacendeu o interesse mundial pela trajetória do artista e impulsionou novamente sua música ao topo das plataformas de streaming.

O longa já entrou para a história ao registrar a maior estreia mundial de uma cinebiografia no cinema. Apenas no primeiro fim de semana, a produção arrecadou US$ 217 milhões em bilheteria mundial, cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual.

Filme retrata ascensão do Rei do Pop

Com orçamento estimado em US$ 170 milhões, o filme acompanha a trajetória de Michael Jackson entre 1966 e 1988, desde os tempos de Jackson 5 até o encerramento de sua primeira turnê solo mundial.

O desempenho comercial foi tão positivo que os estúdios já confirmaram uma continuação da produção.

Michael Jackson iniciou sua carreira ainda criança ao lado dos irmãos no Jackson 5, grupo responsável por sucessos como “I Want You Back” e “ABC”. Nos anos 1980, consolidou-se como o maior nome da música pop ao lançar álbuns históricos como “Thriller”, “Bad” e “Dangerous”.

Além dos recordes de vendas, o cantor revolucionou os videoclipes, popularizou coreografias icônicas e transformou apresentações musicais em grandes espetáculos visuais.

Jaafar Jackson chama atenção pela semelhança

Um dos pontos mais comentados pelo público é a atuação de Jaafar Jackson, sobrinho do artista, escolhido para interpretar Michael no cinema.

Aos 29 anos, Jaafar faz sua estreia nas telonas justamente vivendo o tio famoso. Filho de Jermaine Jackson, ele passou por preparação intensa durante dois anos, com aulas de canto, dança e estudos detalhados dos gestos e performances do Rei do Pop.

A semelhança física e corporal entre os dois chamou atenção de fãs e especialistas.

Legado segue movimentando bilhões

Especialistas apontam que o sucesso da cinebiografia reforça a força da marca Michael Jackson mesmo após sua morte, em 2009.

Segundo o jornalista e especialista em marketing Higor Gonçalves, o artista transformou a música pop em um fenômeno cultural global.

“Michael Jackson consolidou a ideia de artista mundial, capaz de atravessar fronteiras culturais, linguísticas e geracionais”, afirmou.

O especialista também destaca que o espólio reorganizou os ativos do cantor de forma estratégica nos últimos anos, ampliando receitas com direitos autorais, licenciamento de imagem, cinema e plataformas digitais.

Desde a morte do artista, o patrimônio ligado ao nome Michael Jackson já teria gerado mais de US$ 3,5 bilhões.

Michael Jackson lidera rankings de streaming em 2026

Impulsionado pelo filme, Michael Jackson voltou ao topo dos rankings globais de streaming.

Segundo dados da plataforma Kworb, o artista lidera o ranking mundial de música digital em maio de 2026, superando nomes como Justin Bieber e BTS.

Faixas clássicas como “Beat It”, “Billie Jean”, “Bad” e “Thriller” registraram crescimento expressivo nas plataformas de áudio e vídeo.

O cenário reforça o impacto contínuo da obra do Rei do Pop e mostra como novas gerações seguem descobrindo sua música.

*Com informações da IstoÉ

Leia mais:

Anitta vai cantar na abertura da Copa do Mundo de 2026