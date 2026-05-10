Oportunidades

Candidatos podem concorrer a oportunidades em diversas áreas de atuação nos postos do Sine Manaus

Publicado em 10 de maio de 2026

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 325 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda–feira (11), de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 56

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D, disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens, experiência com veículos: Toco, Truck e Bitruck e possuir documentação completa;

Atividades – conduzir veículos de carga (eixos 6×2) para transportar mercadorias, realizar entregas/coletas, checar documentação e verificar condições do veículo.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D, disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens, experiência com veículos: Toco, Truck e Bitruck e possuir documentação completa;

Atividades – realizar o transporte de cargas pesadas (22 a 30 toneladas) em veículos de quatro eixos, sendo responsável pela condução, conferência de carga/nota fiscal, verificação de documentos e manutenção preventiva do veículo.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Operador Multifuncional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou primeira vez na Indústria;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, não residir nos bairros: Parque Mauá, Centro, Ramal do Brasileirinho, Valparaíso e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente, montar os pratos, fritar salgados, fazer sucos e gomas, servir tacacá e manter limpo o local de trabalho.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente; fechamento de vendas no sistema.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em cozinha quente e fria, sobremesas, disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação, ajudar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizar os riscos de contaminação.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpeza e conservação; seguir normas de segurança e higiene do trabalho; comunicar defeitos ou problemas maiores aos responsáveis.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparo de massas; processamento; modelagem; forneamento; produção de variedades; higiene e organização; gerenciamento de estoque.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Confeiteira (o)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – dar suporte ao chefe de cozinha; realizar atividades relacionadas a área de gastronomia; apoio na higiene e segurança alimentar.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Produção – Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e pesar ingredientes para produção de pães, bolos e outros produtos de padaria; operar máquinas e equipamentos utilizados na produção de alimentos; realizar a limpeza e manutenção de equipamentos e utensílios utilizados na produção; manter a área de produção limpa e organizada; realizar outras tarefas relacionadas à produção de alimentos, conforme necessário.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Lavanderia

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apoio nas lavagens e entrega dos materiais.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Ajudante de Carga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dar apoio ao processo de transporte junto aos motoristas ajudando na carga e descarga de materiais, verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais, sempre supervisionado pela equipe de motorista.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Agente de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coleta de lixo domiciliar, conservação e limpeza dos locais de área comum do condomínio.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – construir e reparar fundações, utilizando tijolos, argamassa de reboco e chapisco; assentar tijolos de vários tipos utilizando argamassa, cimento e areia, fixa marcos e contramarcos nos batentes das aberturas e verifica o enquadramento das peças, auxilia no trabalho de pedreiros e pintores.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Lavanderia

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento e cadastro de clientes no sistema; cadastro de peças de roupas no sistema; abastecer máquinas de lavar e secar; dobrar e embalar as roupas processadas.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, curso de NR 11 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar máquina empilhadeira, transportando materiais diversos pelas áreas da empresa; remover paletes de produto acabado para estocagem e carregamento de caminhões; operar o equipamento obedecendo às normas de segurança e sinalização do local; cuidar da ordem e limpeza do equipamento solicitando sua manutenção sempre que necessário; eventualmente separar os produtos acabados para carregamento, conferir na balança sempre que necessário; passar para a liderança o check-list com os dados para gerar a ordem de carregamento; armazenagem de produtos acabados; eventualmente participar do inventário físico do estoque efetuando a contagem de produtos acabados; auxiliar na limpeza e ordem do local de trabalho removendo resíduos, posicionando caixas e embalagens.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

7 vagas – Recepcionista de Hospital – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar o pré-atendimento e atendimento, recepcionando e prestando informação ao usuário, acompanhantes e visitante, recebendo, encaminhando, orientando; conferir, organizar, cadastrar, digitando ou preenchendo documentos diversos, alimentando planilhas ou sistema para controle, atualização e acompanhamento de dados gerais inerente ao setor, bem como direcionando-os ao serviço procurado ou auxiliando-o na entrega de exames, conforme instruções de trabalhos específicos e orientações da chefia imediata.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office, experiência com vendas interna e possuir documentação completa;

Atividades – realizar rotinas administrativas, faturamento e atendimento ao clientes.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais, localizar os lotes a expedir, emitir notas fiscais, conferir as encomendas e o material a expedir.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NO COMÉRCIO – 9

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – manter a organização e limpeza de um ambiente de trabalho, auxiliar em diversas tarefas; limpeza de áreas comuns, áreas de trabalho, copa e cozinha.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Contábil

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar na escrituração de documentos contábeis, conciliação de contas, apuração de impostos, e resolução de problemas junto a órgãos público.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Atendente de Confeitaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos sábados) e possuir documentação completa;

Atividades – atender os clientes, servir alimentos e bebidas; manipular alimentos e preparar sucos, drinks, e cafés.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, gerenciamento de pedidos, elaboração de propostas comerciais, suporte à equipe de vendas e organização e controle de documentos.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Repositor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repor e organizar produtos em prateleiras e gôndolas, precificar itens, conferir validades, controlar estoque e atender clientes no ponto de venda.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Cozinheira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – preparar refeições, organizar a cozinha e gerenciar estoques em restaurantes, hotéis e similares; elaborar cardápios, higienizar alimentos, cozinhar e seguir normas de segurança alimentar.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral, movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas, definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar conciliação bancária, emissão de notas fiscais, boletos, contas a pagar/receber, elaborar relatórios financeiros, organizar arquivos, seja físico ou eletrônicos, atuar em sistema.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NA INDÚSTRIA – 82

2 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – identificar matérias-primas, embalagens ou materiais com defeitos, separando-os e os repondo, para continuidade da produção; introduzir, em sistemas computacionais de gestão de linhas de produção, informações sobre a quantidade de itens no posto de trabalho; encaminhar os itens não-conformes, mas que podem ser reciclados, para o setor responsável pelo reaproveitamento. Solicita, em sistema informatizado, baixa e reposição dos demais itens; organizar e manter limpa a área de trabalho, acondicionando materiais; recolher e fazer descarte de resíduos, seguindo procedimentos da empresa.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico de Controle de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso Técnico em Controle de Qualidade ou Produção, disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – inspeção e controle de qualidade dos produtos e processos; acompanhamento do processo produtivo; preenchimento de registros e relatórios de qualidade; identificação de não conformidades e apoio nas ações corretivas; garantir o cumprimento dos padrões de qualidade e normas internas; apoio às auditorias internas.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com solda TIG e possuir documentação completa;

Atividades – unir ou cortar peças metálicas e compósitos utilizando calor e materiais de adição, seguindo desenhos técnicos; preparar, soldar e dar acabamento em estruturas, atuando na fabricação e manutenção industrial.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Funileiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com montagem de móveis de madeira ou aço e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – moldar, cortar, soldar e reparar chapas metálicas (aço, alumínio, zinco) em setores automotivos ou industriais.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com manuseio de esmerilhadeira, tesoura de aço, furadeira, disponibilidade para trabalho braçal e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nos processos de confecção e manutenção de equipamentos industriais e auxiliar nos processos de logística, carga e descarga.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Carpinteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar e montar paletes gaiolas e embalagens de madeira; realizar cortes de madeira e manuseio de ferramentas e máquinas de carpintaria; organizar materiais, preencher relatórios e realizar contagem diária da produção; manter a área de trabalho limpa, organizada e segura.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho no setor de Indústria ou em trabalhos braçais;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Colônia Antônio Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Distrito Industrial II, Jorge Teixeira, São José, Coroado, Tancredo Neves, Zumbi, Novo Aleixo, Grande Vitória e Armando Mendes e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apoio nas atividades de retrabalho em produtos não conforme; apoio ao operador nas atividades de inventário interno de produtos e matéria prima; efetuar a limpeza geral da área, bem como de equipamentos e dispositivos de filtro de ar e de água nos equipamentos, conforme folha de instrução; efetuar a movimentação de bobinas para pesagem do produto; efetuar a identificação de bobinas com etiquetas adesivas, mostrando peso do produto; participar da montagem/embalagem e preparação de máquinas e equipamentos de produção; participar do processo de inspeção visual da matéria prima e produto acabado; auxiliar o operador na preparação de equipamentos para liberação de produção; Realizar abastecimento da máquina extrusora; auxiliar na carga e descarga de materiais e produto acabado e limpeza geral da área de trabalho, máquinas, equipamentos e pisos.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

50 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Ajuricaba, Alvorada, Aliança com Deus, Amazonino Mendes, Armando Mendes, Bairro da Paz, Braga Mendes, Betânia, Cachoeirinha, Campo Dourado, Castanheira, Cidade de Deus, Colônia Oliveira Machado, Compensa, Coroado, Crespo, Dom Pedro, Educandos, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Japiim, João Paulo, Lírio do Vale, Monte das Oliveiras, Morro da LIberdade, Nova cidade, Nova Esperança, Nova Vitória, Núcleo 15 e 16, Osvaldo Frota, Ouro Verde, Parque 10, Parque das Nações, Petrópolis, Planalto, Redenção, Riacho Doce, Santa Luzia, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São José, São Lázaro, São Raimundo, Tancredo Neves, Terra Nova, Vila da Prata, Zumbi e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e ser responsável pelo controle e a localização do estoque físico; realizar o controle dos materiais, bem como o armazenamento adequado; fazer a assistência entre carga e descarga de materiais; fazer o lançamento da movimentação de entrada e saída acompanhado com a nota fiscal.

Disponível até 11/05/2026 ou encerramento da vaga

*Com informações da assessoria

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