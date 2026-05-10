Anfavea

Participação dos carros híbridos e elétricos chegou a 18,3% do mercado em abril

Publicado em 10 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Os carros híbridos e elétricos seguem ganhando espaço no mercado brasileiro. Segundo a Anfavea, as vendas de veículos eletrificados podem atingir até 450 mil unidades em 2026.

A projeção foi divulgada nesta sexta-feira (8), durante a apresentação dos resultados do setor automotivo referentes ao mês de abril.

De acordo com a entidade, os carros eletrificados alcançaram participação recorde de 18,3% do mercado brasileiro no mês passado, o equivalente a mais de 40 mil unidades comercializadas.

Em 2025, o Brasil registrou a venda de 285,4 mil veículos eletrificados.

Produção nacional cresce entre os eletrificados

Segundo o presidente da Anfavea, Igor Calvet, cerca de 40% dos carros eletrificados vendidos atualmente no país já são montados no Brasil.

No ano passado, os modelos produzidos nacionalmente representavam 25,7% do total.

“Daqui a pouco vamos chegar à metade dos veículos dessa nova forma de propulsão sendo produzidos no País”, afirmou Calvet.

O que são carros eletrificados?

A Anfavea considera como eletrificados os modelos híbridos leves (MHEV), híbridos convencionais (HEV), híbridos plug-in (PHEV) e veículos 100% elétricos (BEV).

No entanto, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico e especialistas do setor não classificam os modelos MHEV como híbridos completos, já que utilizam sistemas elétricos de assistência parcial ao motor a combustão.

Entre os eletrificados considerados “puros”, estão:

BEV: veículos 100% elétricos movidos a bateria

HEV: híbridos convencionais

PHEV: híbridos plug-in recarregáveis

Os híbridos leves representam parte importante das vendas atuais, especialmente em modelos de marcas como Fiat e Jeep.

Mercado automotivo acelera transição elétrica

O crescimento dos eletrificados acompanha a expansão da infraestrutura de recarga, novos investimentos das montadoras e o aumento da oferta de modelos híbridos e elétricos no país.

A expectativa do setor é de que os veículos eletrificados ocupem fatia cada vez maior do mercado brasileiro nos próximos anos.

*Com informações da IstoÉ

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