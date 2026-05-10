Os carros híbridos e elétricos seguem ganhando espaço no mercado brasileiro. Segundo a Anfavea, as vendas de veículos eletrificados podem atingir até 450 mil unidades em 2026.
A projeção foi divulgada nesta sexta-feira (8), durante a apresentação dos resultados do setor automotivo referentes ao mês de abril.
De acordo com a entidade, os carros eletrificados alcançaram participação recorde de 18,3% do mercado brasileiro no mês passado, o equivalente a mais de 40 mil unidades comercializadas.
Em 2025, o Brasil registrou a venda de 285,4 mil veículos eletrificados.
Produção nacional cresce entre os eletrificados
Segundo o presidente da Anfavea, Igor Calvet, cerca de 40% dos carros eletrificados vendidos atualmente no país já são montados no Brasil.
No ano passado, os modelos produzidos nacionalmente representavam 25,7% do total.
“Daqui a pouco vamos chegar à metade dos veículos dessa nova forma de propulsão sendo produzidos no País”, afirmou Calvet.
O que são carros eletrificados?
A Anfavea considera como eletrificados os modelos híbridos leves (MHEV), híbridos convencionais (HEV), híbridos plug-in (PHEV) e veículos 100% elétricos (BEV).
No entanto, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico e especialistas do setor não classificam os modelos MHEV como híbridos completos, já que utilizam sistemas elétricos de assistência parcial ao motor a combustão.
Entre os eletrificados considerados “puros”, estão:
- BEV: veículos 100% elétricos movidos a bateria
- HEV: híbridos convencionais
- PHEV: híbridos plug-in recarregáveis
Os híbridos leves representam parte importante das vendas atuais, especialmente em modelos de marcas como Fiat e Jeep.
Mercado automotivo acelera transição elétrica
O crescimento dos eletrificados acompanha a expansão da infraestrutura de recarga, novos investimentos das montadoras e o aumento da oferta de modelos híbridos e elétricos no país.
A expectativa do setor é de que os veículos eletrificados ocupem fatia cada vez maior do mercado brasileiro nos próximos anos.
*Com informações da IstoÉ
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