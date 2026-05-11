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Entre as vítimas estavam duas crianças de 6 e 9 anos

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, perdeu os 4 filhos após o carro em que estavam cair em uma represa, no Dia das Mães (10/05), às margens do Lago Corumbá IV, em Goiás.

À polícia, a mulher contou que não sabia como tudo aconteceu, apenas viu a água entrando pelo carro. Ela conseguiu sair do veículo para pedir ajuda, no entanto, as seis pessoas que estavam com ela não conseguiram escapar.

As vítimas foram identificadas como Wellinto Barcelar Santiago, de 35 anos; Cleber Jhon, de 43 anos; Dafne Nicole de Sousa Santiago, de 18 anos; Jefferson Wallan de Sousa Santiago, de 14 anos; Bryan Brenno de Sousa Santiago, de 9 anos e Wellyson Devid de Sousa Santiago, de 6 anos.

Conforme a PM, foram realizadas manobras de massagem cardíaca na tentativa de reanimar as vítimas, porém sem êxito. Três das vítimas estavam fora do carro quando os Bombeiros chegaram ao local e as outras três ainda estavam dentro do veículo submerso há cinco metros de profundidade.

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