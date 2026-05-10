San Diego

Garota de programa faturou R$ 54 mil para realizar fetiche com cliente

Publicado em 10 de maio de 2026

Michaela Rylaarsdam, de 32 anos, declarou-se culpada nesta semana pela morte de um cliente durante um encontro sexual em San Diego.

A mulher, que trabalhava como garota de programa e criadora de conteúdo no OnlyFans, admitiu envolvimento na morte de Michael Dale, de 55 anos.

Segundo informações do caso, o cliente contratou Michaela para participar de um fetiche envolvendo práticas de asfixia. Durante o encontro, ela colocou fita adesiva sobre a boca da vítima e um saco plástico em volta da cabeça dele.

Como Michael estava com as mãos amarradas, não conseguiu retirar o plástico.

Cliente morreu após prática sexual

De acordo com as investigações, Michael Dale permaneceu com o saco plástico na cabeça por cerca de oito minutos.

Ao perceber a gravidade da situação, Michaela acionou o serviço de emergência 911. Equipes médicas chegaram rapidamente ao local, mas a vítima foi declarada com morte cerebral no dia seguinte.

Segundo a imprensa americana, a mulher recebeu US$ 11 mil pelo encontro.

Sentença deve sair no próximo mês

Michaela Rylaarsdam deverá ser sentenciada no próximo mês. A expectativa é que ela receba pena de até quatro anos de prisão.

Ela é casada com Brandon Rylaarsdam e mãe de três filhos.

Segundo relatos, o marido tinha conhecimento da atividade profissional da esposa e ajudava na administração do site criado por ela para divulgar os serviços.

Na plataforma “Secret Hostess”, Michaela se apresentava como especialista em “lap dance acrobática” e atendimentos por videochamada.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Michael Jackson volta ao topo das paradas após cinebiografia