Jazz, Luzes e Ação

Cia Vilaça reúne referências da Broadway e convidados especiais em Manaus

A Cia Vilaça apresentará no próximo dia 6 de junho o espetáculo “Jazz, Luzes e Ação!”, no Teatro Amazonas. A montagem promete transformar o palco em um grande cenário inspirado nos musicais da Broadway e do cinema internacional.

Além disso, a apresentação marca a segunda mostra oficial da companhia e aposta em coreografias de jazz cênico para aproximar o público do universo teatral musical.

Jazz, Luzes e Ação mistura Broadway e identidade amazônica

O espetáculo une referências clássicas dos musicais internacionais à identidade artística amazônica. Dessa forma, a Cia Vilaça busca valorizar artistas locais e fortalecer a cena cultural nortista.

Segundo a companhia, a proposta também amplia o diálogo entre a cultura regional e produções inspiradas em grandes espetáculos da Broadway.

Além disso, a montagem aposta em performances que combinam técnica, interpretação e linguagem contemporânea. Com isso, o espetáculo pretende oferecer uma experiência imersiva ao público manauara.

Espetáculo terá participações especiais em Manaus

Além do elenco principal, a programação contará com grupos convidados que também subirão ao palco do Teatro Amazonas.

Entre os destaques está o Balé Flor da Idade, iniciativa idealizada por Ana Nascimento em parceria com o projeto Passos do Tempo, da Universidade do Estado do Amazonas.

O grupo desenvolve aulas de balé voltadas especialmente para pessoas idosas. Além disso, a proposta busca incentivar qualidade de vida e inclusão por meio da dança.

A noite também contará com a participação do Bevel.up Estúdio de Dança, criado em 2025 por Hebe Raquel. O estúdio trabalha o desenvolvimento artístico e social de mulheres, tendo o heels como principal linha de estudo.

Ingressos para Jazz, Luzes e Ação já estão disponíveis

Os portões do Teatro Amazonas abrirão às 19h30, enquanto o espetáculo começará às 20h.

Além disso, os ingressos já estão disponíveis na plataforma oficial Shop Ingressos. Segundo a organização, crianças de até 5 anos não pagam entrada, desde que permaneçam no colo dos responsáveis.

Caso ocupem assento individual, será necessário adquirir ingresso específico. A entrada acontecerá mediante validação por QR Code.

Serviço

Evento: Jazz, Luzes e Ação!

Jazz, Luzes e Ação! Realização: Cia Vilaça

Cia Vilaça Data: 6 de junho de 2026

6 de junho de 2026 Local: Teatro Amazonas

Teatro Amazonas Abertura dos portões: 19h30

19h30 Início: 20h

20h Participações especiais: Balé Flor da Idade e Bevel.up Estúdio de Dança

Balé Flor da Idade e Bevel.up Estúdio de Dança Ingressos: disponíveis na plataforma Shop Ingressos

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