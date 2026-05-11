A Cia Vilaça apresentará no próximo dia 6 de junho o espetáculo “Jazz, Luzes e Ação!”, no Teatro Amazonas. A montagem promete transformar o palco em um grande cenário inspirado nos musicais da Broadway e do cinema internacional.
Além disso, a apresentação marca a segunda mostra oficial da companhia e aposta em coreografias de jazz cênico para aproximar o público do universo teatral musical.
Jazz, Luzes e Ação mistura Broadway e identidade amazônica
O espetáculo une referências clássicas dos musicais internacionais à identidade artística amazônica. Dessa forma, a Cia Vilaça busca valorizar artistas locais e fortalecer a cena cultural nortista.
Segundo a companhia, a proposta também amplia o diálogo entre a cultura regional e produções inspiradas em grandes espetáculos da Broadway.
Além disso, a montagem aposta em performances que combinam técnica, interpretação e linguagem contemporânea. Com isso, o espetáculo pretende oferecer uma experiência imersiva ao público manauara.
Espetáculo terá participações especiais em Manaus
Além do elenco principal, a programação contará com grupos convidados que também subirão ao palco do Teatro Amazonas.
Entre os destaques está o Balé Flor da Idade, iniciativa idealizada por Ana Nascimento em parceria com o projeto Passos do Tempo, da Universidade do Estado do Amazonas.
O grupo desenvolve aulas de balé voltadas especialmente para pessoas idosas. Além disso, a proposta busca incentivar qualidade de vida e inclusão por meio da dança.
A noite também contará com a participação do Bevel.up Estúdio de Dança, criado em 2025 por Hebe Raquel. O estúdio trabalha o desenvolvimento artístico e social de mulheres, tendo o heels como principal linha de estudo.
Ingressos para Jazz, Luzes e Ação já estão disponíveis
Os portões do Teatro Amazonas abrirão às 19h30, enquanto o espetáculo começará às 20h.
Além disso, os ingressos já estão disponíveis na plataforma oficial Shop Ingressos. Segundo a organização, crianças de até 5 anos não pagam entrada, desde que permaneçam no colo dos responsáveis.
Caso ocupem assento individual, será necessário adquirir ingresso específico. A entrada acontecerá mediante validação por QR Code.
Serviço
- Evento: Jazz, Luzes e Ação!
- Realização: Cia Vilaça
- Data: 6 de junho de 2026
- Local: Teatro Amazonas
- Abertura dos portões: 19h30
- Início: 20h
- Participações especiais: Balé Flor da Idade e Bevel.up Estúdio de Dança
- Ingressos: disponíveis na plataforma Shop Ingressos
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