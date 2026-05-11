Tapauá

Suspeito usava contas hackeadas para aplicar golpes, exigir Pix e ameaçar vítimas em Tapauá.

Tapauá (AM) – Um homem identificado como Josivan Vieira da Silva, de 26 anos, conhecido como “Plim Plim”, foi preso nesta segunda-feira (11) suspeito de aplicar golpes virtuais, extorquir vítimas e invadir dispositivos eletrônicos no município de Tapauá, no interior do Amazonas.

A prisão preventiva e o mandado de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com apoio da Polícia Militar do Amazonas.

Segundo o delegado Alexandre Assis, o investigado utilizava contas hackeadas para se passar por outras pessoas e enganar vítimas pela internet. Até o momento, três pessoas já foram identificadas pela polícia.

Suspeito exigia Pix e fazia ameaças

De acordo com as investigações, o homem atraía vítimas para supostos encontros e solicitava pagamentos antecipados via Pix. Após receber o dinheiro, ele revelava a fraude e começava a exigir novos valores sob ameaça de divulgar imagens e conversas íntimas.

Ainda conforme a polícia, em um dos casos, o suspeito chegou a enviar uma foto íntima da própria vítima utilizando o perfil pessoal dele.

“Isso comprova a participação direta nos crimes e o total desprezo pela integridade moral das vítimas”, destacou o delegado Alexandre Assis.

Polícia apreendeu celulares e computadores

Durante a operação, equipes policiais realizaram buscas na residência do investigado, localizada no Centro de Tapauá. No local, foram apreendidos aparelhos celulares e computadores que podem ajudar na identificação de novas vítimas e no avanço das investigações.

A polícia informou que o suspeito responderá pelos crimes de estelionato, extorsão e invasão de dispositivo informático. Ele permanece à disposição da Justiça.

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