Manicoré (AM) – Um homem identificado como Jean Matheus Neves Bezerra, de 33 anos, foi preso nesta segunda-feira (11) suspeito de aplicar um golpe financeiro contra uma mulher no município de Manicoré, no interior do Amazonas.
A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).
Segundo o delegado Marcus Vinícius Vieira, a investigação começou após a vítima procurar a delegacia para denunciar o crime.
Suspeito fez empréstimo usando celular da vítima
De acordo com a polícia, a mulher tentou comprar um botijão de gás utilizando o benefício Vale Gás, mas enfrentou dificuldades durante o pagamento.
Nesse momento, o suspeito, que tinha um estabelecimento ao lado, ofereceu ajuda e pediu acesso ao celular e ao aplicativo bancário da vítima.
Conforme as investigações, Jean aproveitou a confiança da mulher para realizar um empréstimo de R$ 2 mil e transferiu o valor imediatamente para a própria conta.
Após a transação, ele ainda apagou o aplicativo bancário do aparelho para dificultar que a vítima descobrisse a fraude.
Prejuízo ultrapassa R$ 7 mil
A vítima percebeu o golpe ao chegar em casa e comentar o caso com outra pessoa. Segundo a polícia, o prejuízo total ultrapassa R$ 7 mil por causa dos juros do empréstimo.
Ainda conforme o delegado, o suspeito já possui condenação anterior pelo mesmo tipo de crime e teria feito outras vítimas no município.
A prisão foi realizada na estrada de Atininga, na zona rural de Manicoré.
Polícia busca outras possíveis vítimas
A Polícia Civil pede que outras possíveis vítimas do investigado procurem a delegacia para registrar ocorrência.
Jean Matheus responderá pelo crime de estelionato e ficará à disposição da Justiça após audiência de custódia.
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