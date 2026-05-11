Manicoré

Suspeito pegou celular de vítima para ajudar em compra e fez empréstimo de R$ 2 mil em Manicoré.

Manicoré (AM) – Um homem identificado como Jean Matheus Neves Bezerra, de 33 anos, foi preso nesta segunda-feira (11) suspeito de aplicar um golpe financeiro contra uma mulher no município de Manicoré, no interior do Amazonas.

A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Segundo o delegado Marcus Vinícius Vieira, a investigação começou após a vítima procurar a delegacia para denunciar o crime.

Suspeito fez empréstimo usando celular da vítima

De acordo com a polícia, a mulher tentou comprar um botijão de gás utilizando o benefício Vale Gás, mas enfrentou dificuldades durante o pagamento.

Nesse momento, o suspeito, que tinha um estabelecimento ao lado, ofereceu ajuda e pediu acesso ao celular e ao aplicativo bancário da vítima.

Conforme as investigações, Jean aproveitou a confiança da mulher para realizar um empréstimo de R$ 2 mil e transferiu o valor imediatamente para a própria conta.

Após a transação, ele ainda apagou o aplicativo bancário do aparelho para dificultar que a vítima descobrisse a fraude.

Prejuízo ultrapassa R$ 7 mil

A vítima percebeu o golpe ao chegar em casa e comentar o caso com outra pessoa. Segundo a polícia, o prejuízo total ultrapassa R$ 7 mil por causa dos juros do empréstimo.

Ainda conforme o delegado, o suspeito já possui condenação anterior pelo mesmo tipo de crime e teria feito outras vítimas no município.

A prisão foi realizada na estrada de Atininga, na zona rural de Manicoré.

Polícia busca outras possíveis vítimas

A Polícia Civil pede que outras possíveis vítimas do investigado procurem a delegacia para registrar ocorrência.

Jean Matheus responderá pelo crime de estelionato e ficará à disposição da Justiça após audiência de custódia.

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