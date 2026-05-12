Amazonas

A proposta é aproximar os motociclistas das ações educativas por meio de atividades práticas e acessíveis

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em parceria com a Abraciclo, realiza nos dias 13 e 14 de maio mais uma edição do Pit Stop Educativo para motociclistas no Sesi Clube do Trabalhador, localizado na zona leste de Manaus, a partir das 10h, com participação gratuita.

O evento é voltado para motociclistas, motofretistas, mototaxistas e entregadores, reunindo atividades educativas, orientações de segurança e serviços voltados à conscientização no trânsito.

Ação busca reduzir acidentes

Segundo o Detran-AM, o principal objetivo da iniciativa é reforçar a importância da direção segura e da preservação da vida no trânsito, especialmente entre condutores de motocicletas, que estão entre as principais vítimas de acidentes.

Durante os dois dias de programação, os participantes terão acesso a palestras educativas, simuladores, orientações preventivas e atividades interativas voltadas à segurança viária.

Segundo os organizadores, a proposta é aproximar os motociclistas das ações educativas por meio de atividades práticas e acessíveis.

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