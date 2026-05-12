Eleição

Lançamento da pré-candidatura de Carles Maguila reuniu mais de 700 pessoas e lideranças políticas na capital amazonense.

Nesta segunda-feira (11), o pré-candidato ao Governo do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, David Almeida, participou do lançamento da pré-candidatura de Carles Waldemar Maguila a deputado federal, em evento realizado no auditório da sede estadual do Avante, em Manaus. A mobilização reuniu mais de 700 pessoas, entre lideranças comunitárias, representantes de categorias profissionais, apoiadores e moradores de bairros da capital e municípios da Região Metropolitana.

Carles Maguila é filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), sigla que integra o arco de alianças políticas construído em torno do grupo liderado por David Almeida para as eleições de 2026.

Durante o encontro, David destacou a trajetória de origem popular de Maguila e afirmou que a política precisa ampliar a representação de lideranças ligadas ao trabalhador e às comunidades.

“Maguila representa o trabalhador, representa quem conhece a realidade da população e sabe das dificuldades enfrentadas por quem vive na periferia e precisa lutar todos os dias. A política precisa continuar abrindo espaço para pessoas que conhecem de perto os problemas da população”, afirmou.

Ao longo do discurso, David também reforçou a defesa de um modelo de gestão baseado em entregas e resultados concretos, citando avanços registrados em Manaus nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, habitação e mobilidade urbana durante sua gestão à frente da Prefeitura.

“O povo está cansado apenas de discurso. É preciso avaliar quem já entregou resultados e demonstrou capacidade de gestão”, declarou.

O evento contou com forte participação popular, presença de caravanas de bairros da capital e representantes de municípios da Região Metropolitana, consolidando mais uma agenda de mobilização política do grupo.

Ao agradecer o apoio recebido, Carles Maguila destacou a importância da construção coletiva da pré-candidatura e reafirmou alinhamento político com David Almeida.

“Hoje é um momento de gratidão. Cada liderança, cada trabalhador e cada família que está aqui demonstra que esse projeto nasce da união de pessoas que acreditam em dias melhores para o Amazonas”, afirmou.

A agenda integra o processo de fortalecimento das alianças políticas e da construção das nominatas proporcionais do grupo para as eleições de 2026.

Agenda no interior

Após a agenda em Manaus, David Almeida inicia nesta terça-feira (12/5) uma série de compromissos políticos no interior do Amazonas, com passagens pelos municípios de Lábrea, na calha do Purus, além de Apuí, distrito de Matupi e Humaitá, na calha do Madeira, em agendas voltadas ao diálogo com lideranças locais, representantes comunitários e setores produtivos da região sul do estado.

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