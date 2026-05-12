Construção Civil

Estado registrou a segunda menor alta acumulada do país em 2026, segundo dados do IBGE

A variação do custo médio da construção civil no Amazonas foi de 0,2% em abril. No acumulado de 2026, a alta chegou a 1,55%. Já nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,89%, o menor do país no período.

Os dados são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quarta-feira (12).

No Brasil, o custo da construção civil subiu 0,72% em abril. Além disso, o acumulado do ano ficou em 2,89%, enquanto a alta em 12 meses chegou a 7,01%.

Amazonas registra uma das menores altas do país

Com a variação de 0,2% em abril, o Amazonas ficou na 21ª posição entre os estados com maior aumento no custo da construção civil. O índice ficou 0,52 ponto percentual abaixo da média nacional.

Além disso, o estado aparece entre as sete unidades da federação com menor elevação no período. Mato Grosso (0,07%), Roraima (0,1%) e Amapá (0,12%) registraram as menores altas. Por outro lado, Acre (3,89%), Maranhão (2,99%) e Rio de Janeiro (1,83%) tiveram os maiores avanços.

Custo do metro quadrado chega a R$ 1.921,70

O custo médio do metro quadrado (m²) da construção civil no Amazonas chegou a R$ 1.921,70 em abril, alta de R$ 3,82 em relação a março.

O aumento ocorreu exclusivamente no componente de materiais. Em março, o custo médio do m² com materiais era de R$ 1.104,90. Em abril, passou para R$ 1.108,72.

Enquanto isso, o custo da mão de obra permaneceu estável em R$ 812,98.

No ranking nacional, o Amazonas ficou na 14ª posição entre os maiores custos médios da construção civil, abaixo da média brasileira de R$ 1.946,09.

Os maiores custos médios do país foram registrados no Acre (R$ 2.278,52), Santa Catarina (R$ 2.192,82) e Rio de Janeiro (R$ 2.149,86). Já Pernambuco (R$ 1.722,48), Sergipe (R$ 1.724,27) e Espírito Santo (R$ 1.761,23) apresentaram os menores valores.

Amazonas tem a segunda menor alta acumulada do ano

No acumulado de 2026, o custo médio da construção civil no Amazonas variou 1,55%, abaixo da média nacional de 2,89%.

Com esse resultado, o estado ficou na 26ª posição do ranking nacional e registrou a segunda menor alta acumulada do país, atrás apenas de Roraima (1,46%).

Por outro lado, Acre (6,98%), Maranhão (5,78%) e Bahia (5,51%) lideraram as maiores variações acumuladas no ano.

Em valores correntes, o custo médio da construção no Amazonas passou de R$ 1.916,68 em janeiro para R$ 1.921,70 em abril, aumento de R$ 5,02 em quatro meses.

Mais uma vez, a elevação ocorreu apenas no custo dos materiais, já que a mão de obra permaneceu estável em R$ 812,98 durante todo o período.

Amazonas registra a menor alta do país em 12 meses

Nos últimos 12 meses, o custo médio da construção civil no Amazonas acumulou alta de 4,89%, a menor entre todos os estados brasileiros.

O índice ficou 2,12 pontos percentuais abaixo da média nacional, que alcançou 7,01%.

Além do Amazonas, Roraima (4,90%) e Tocantins (5,43%) também registraram as menores variações no período. Em contrapartida, Maranhão (10,72%), Acre (10,08%) e Paraíba (9,61%) tiveram os maiores aumentos.

Em valores correntes, o custo médio da construção no estado aumentou R$ 89,55 em 12 meses. Em abril de 2025, o valor era de R$ 1.832,15. Já em abril de 2026, chegou a R$ 1.921,70.

Custo de projeto habitacional aumenta no Amazonas

O custo do metro quadrado de uma casa popular com um pavimento, dois quartos, sala, circulação, banheiro e cozinha com acabamento padrão passou de R$ 2.131,35 em janeiro para R$ 2.215,04 em abril.

(*) Com informações do IBGE

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