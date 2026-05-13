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O documentário também mostra relatos da influenciadora sobre a solidão enfrentada durante a gravidez

A influenciadora Rafa Kalimann revelou, durante o documentário Tempo Para Amar, que decidiu induzir o parto da filha, Zuza, ao completar 41 semanas de gestação para garantir que o cantor Nattan participasse do momento.

“Para mim, faria muita diferença que o Nattan estivesse nesse momento”, declarou ela.

Além disso, a influenciadora também falou sobre como se sentiu durante a gravidez e que se sentiu abandonada pelo cantor em alguns momentos. Posteriormente, porém, afirmou ter compreendido que a maternidade e a futura paternidade eram experiências novas para ambos.

Ainda segundo Rafa Kalimann, Nattan mantinha a rotina intensa de shows e a agenda profissional, o que fazia com que ela enxergasse uma espécie de “fuga” por parte do cantor.

O documentário também mostra relatos da influenciadora sobre a solidão enfrentada durante a gravidez e as dificuldades para conciliar a rotina pessoal com a agenda de apresentações do artista.

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