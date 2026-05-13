Amazonas

As causas do acidente deverão ser investigadas

Um capotamento deixou um carro destruído na noite de terça-feira (12/05), próximo ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas para atender a ocorrência. Até o momento, não havia confirmação sobre o estado de saúde do motorista nem informações sobre possíveis passageiros no veículo.

As causas do acidente devem ser investigadas.

Veja vídeo:

Capotamento deixa carro destruído na zona Norte de Manaus pic.twitter.com/h99OPeTTJJ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 13, 2026

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