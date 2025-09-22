Sebastião

Espetáculo “Sebastião” garante à companhia amazonense destaque técnico e artístico no prêmio nacional

O Ateliê 23 foi indicado em cinco categorias do Prêmio Cenym de Teatro Nacional 2025. A companhia amazonense, atualmente em temporada com o espetáculo “Sebastião”, concorre como:

Melhor Companhia de Teatro

Melhor Elenco

Melhor Qualidade Artística de Produção

Melhor Figurino

Melhores Adereços e Objetos de Cena

A peça, que tem atraído o público com ingressos esgotados em todas as sessões, já percorreu importantes festivais do país.

O Prêmio Cenym de Teatro Nacional é concedido anualmente pela Academia de Artes no Teatro do Brasil (ATEB). A votação é feita por um corpo de jurados formado por profissionais em atividade nos palcos de todo o Brasil, incluindo atores, diretores, figurinistas, iluminadores, maquiadores e outros especialistas do setor.

Visibilidade conquistada com “Sebastião”

Taciano Soares, que divide a direção do espetáculo com Eric Lima, destaca a importância da visibilidade conquistada com a circulação nacional da obra.

“Isso é o resultado de um trabalho continuado, mas também fora de Manaus, com mais pessoas assistindo ‘Sebastião’, que participou de grandes eventos, como o Cena Contemporânea – Festival Internacional de Teatro de Brasília, o Festival de Curitiba 2025 e a Mostra Todos os Gêneros, no Itaú Cultural. São pontos de visibilidade que batalhamos para que os nossos trabalhos alcancem cada vez mais espaço”, afirma.

“É um trabalho que envolve curadores, produtores, projetos que acreditam no Ateliê 23, o resultado vem disso. Fomos indicados em cinco categorias, técnicas e artísticas, que nos deixam muito orgulhosos, porque ‘Sebastião’ é um espetáculo que não tem nem um ano ainda e tem uma vida longa”, completa o ator.

Histórico no Prêmio Cenym

Esta é a segunda vez que o grupo representa o Amazonas no Prêmio Cenym. Em 2023, o Ateliê 23 foi premiado como “Melhor Companhia”, e o espetáculo “Cabaré Chinelo” venceu na categoria “Melhor Figurino”, além de ter sido indicado como “Melhor Elenco”.

“Só temos a agradecer o júri e a confiança do Prêmio Cenym, que tem olhado para o Amazonas há alguns anos e isso é importante. Ainda não chegamos nas categorias principais, de espetáculo e direção, mas entendemos que estamos desbravando e abrindo espaço para outros projetos”, destaca Taciano Soares.

Sobre o espetáculo “Sebastião”

“Sebastião” é inspirado no livro “Um Bar Chamado Patrícia”, do estilista Bosco Fonseca, com memórias da década de 1970 no Bar Patrícia, misturadas com experiências dos atores. A montagem aborda temas como diferentes formas de violência e identidade LGBTQIAPN+, trazendo como símbolo São Sebastião, reinterpretado como patrono da comunidade.

Elenco

O espetáculo é interpretado por:

Taciano Soares

Eric Lima

Francis Madson

Andiy

Elias Difreitas

Jorge Sabóia

José Holanda

No palco, os atores dão vida a sete drag queens: Carmencita, Little Drag, Chica, Angel, Vênus, Lady Sinty e Sebastiane.

Trilha sonora

“Sebastião” também está disponível nas plataformas de streaming com as músicas:

“Toda La Noche”

“Baby Gay”

“Sou Todo Amor”

A estreia aconteceu em novembro de 2024.

Ateliê 23: trajetória de impacto

Fundado em março de 2015, com sede no Centro de Manaus, o Ateliê 23 tem como característica principal trabalhar com histórias reais. A metodologia do grupo foi tema da tese de doutorado “Bionarrativas Cênicas: Dispositivos de Comoção em Obras do Ateliê 23”, defendida por Taciano Soares na Universidade Federal da Bahia.

Reconhecimento e prêmios

34º Prêmio Shell de Teatro (2023): indicação com “Cabaré Chinelo” na categoria “Energia que Vem da Gente”

indicação com “Cabaré Chinelo” na categoria “Energia que Vem da Gente” 17º Festival de Teatro da Amazônia: “Cabaré Chinelo” venceu “Melhor Espetáculo”, “Direção” e “Melhor Figurino”

“Cabaré Chinelo” venceu “Melhor Espetáculo”, “Direção” e “Melhor Figurino” 18º Festival de Teatro da Amazônia (2024): “Helena” ganhou como “Melhor Espetáculo”

“Helena” ganhou como “Melhor Espetáculo” 8º Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás: prêmio de melhor atuação nacional com o personagem Belinho, no curta “A Bela é Poc”

Próximos projetos

Para o segundo semestre de 2025, o Ateliê 23 prepara a estreia do espetáculo de dança “Cabaré Chinelo”, em parceria com:

Corpo de Dança do Amazonas (CDA)

Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA)

