Polícia

Tiago Cheregatte Neves morreu após sequência de atropelamentos em rodovia no litoral paulista.

Publicado em 14 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Tiago Cheregatte Neves, ex de Elize Matsunaga, morreu atropelado após uma sequência de colisões na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Vicente, em São Paulo, no dia 5 deste mês.

Quem era Tiago Cheregatte Neves

Tiago ganhou notoriedade nacional em 2021, quando o relacionamento dele com Elize Matsunaga veio a público.

Elize Matsunaga ficou conhecida após confessar a morte do empresário Marcos Matsunaga em 2012.

Os dois se conheceram enquanto cumpriam pena na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista, conhecida como “presídio dos famosos”.

Homem trans, Tiago cumpria pena após tentar matar o próprio avô. Por questões de segurança, ele permanecia na ala feminina da unidade prisional.

O jornalista Ullisses Campbell citou Tiago na biografia não autorizada sobre Elize Matsunaga.

Segundo o boletim de ocorrência, um motorista dirigia pela rodovia quando percebeu outro veículo desviando de um pedestre na pista.

O condutor tentou frear, mas atingiu Tiago. Logo depois, outros carros também passaram pelo local e atropelaram a vítima.

Durante a sequência de colisões, uma viatura da Polícia Militar de São Paulo também atingiu Tiago.

Os policiais realizaram testes do bafômetro nos envolvidos e nenhum deles apresentou sinais de consumo de álcool.

Um médico da concessionária Ecovias confirmou a morte ainda na rodovia.

Além disso, equipes localizaram um documento junto ao corpo, o que ajudou na identificação da vítima.

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