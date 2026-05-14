Declaração

Amanda da Rocha disse que descobriu traição do marido por e-mail antes de matar a amiga em Manaus.

Manaus (AM) – Amanda da Rocha, de 20 anos, presa suspeita de matar a amiga Karoline Lopes de Souza com uma facada no peito, disse que descobriu a suposta traição do marido por meio do e-mail dele. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (13), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Ao falar sobre o caso, Amanda afirmou que acessou o e-mail do companheiro e descobriu o relacionamento entre ele e Karoline, que era amiga dela. Segundo a suspeita, o envolvimento amoroso dela com o ex havia durado cerca de dois meses.

“Pelo e-mail dele”, respondeu Amanda ao ser questionada sobre como descobriu a traição.

Testemunhas contaram que Amanda e Karoline moravam na mesma casa e tinham uma relação de amizade. No entanto, a vítima teria se envolvido com o marido da suspeita, que decidiu se separar para assumir o novo relacionamento.

De acordo com a polícia, Amanda foi até a residência onde morava com Karoline alegando que buscaria alguns pertences, mas as duas começaram a discutir. Durante a briga, a suspeita teria sacado uma faca que estava escondida na cintura e atingido a amiga no peito.

Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento da discussão. Nas imagens, Karoline aparece ferida e ainda tenta avançar contra Amanda, enquanto um homem tenta conter a situação.

“Como é que é, vai me furar?”, disse a vítima segundos antes de ser atingida.

Karoline chegou a ser socorrida e levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme o Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi anemia aguda hemorrágica e lesão cardíaca causada por objeto perfurocortante.

Após o crime, Amanda se apresentou espontaneamente à polícia e foi presa. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

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