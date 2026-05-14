Oportunidade

Evento online oferece atendimento personalizado e oportunidades de estágio em todo o Brasil no dia 19 de maio.

O Centro de Integração Empresa-Escola realiza, no dia 19 de maio, mais uma edição da Maratona de Vagas de Estágio Online. A ação contará com mais de 6 mil oportunidades de estágio em todos os estados brasileiros e atendimento personalizado para jovens e adolescentes.

O evento será realizado de forma totalmente online, com suporte humano em tempo real para ajudar os candidatos a encontrarem vagas compatíveis com o perfil profissional.

Atendimento personalizado para candidatos

Durante a maratona, os participantes terão acesso a um ambiente virtual exclusivo. No local, a equipe do CIEE fará orientações individuais e ajudará os jovens na busca por vagas de estágio alinhadas às suas habilidades e áreas de interesse.

Além do encaminhamento para processos seletivos de empresas privadas, os candidatos poderão participar de entrevistas no mesmo dia e já sair com possibilidade de encaminhamento para contratação.

Segundo o CIEE, a iniciativa vai além do cadastro tradicional disponível no portal da instituição e oferece acompanhamento ativo durante todo o processo seletivo.

CIEE também oferece vagas de aprendizagem

Além das vagas de estágio, o CIEE disponibiliza mais de 2,5 mil oportunidades para programas de aprendizagem profissional em diferentes regiões do país.

A ação busca ampliar o acesso de jovens ao mercado de trabalho e facilitar o ingresso profissional de estudantes que procuram a primeira experiência.

Como participar da Maratona de Estágio Online

A Maratona de Vagas de Estágio Online acontece no dia 19 de maio de 2026, das 9h às 16h, com encerramento previsto até às 17h.

Os interessados devem acessar a plataforma oficial do evento para participar gratuitamente.

Serviço

Maratona de Vagas de Estágio Online CIEE

Data: 19 de maio de 2026

Horário: das 9h às 16h

Encerramento: até às 17h

(*) Com informações da assessoria

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