O Centro de Integração Empresa-Escola realiza, no dia 19 de maio, mais uma edição da Maratona de Vagas de Estágio Online. A ação contará com mais de 6 mil oportunidades de estágio em todos os estados brasileiros e atendimento personalizado para jovens e adolescentes.
O evento será realizado de forma totalmente online, com suporte humano em tempo real para ajudar os candidatos a encontrarem vagas compatíveis com o perfil profissional.
Atendimento personalizado para candidatos
Durante a maratona, os participantes terão acesso a um ambiente virtual exclusivo. No local, a equipe do CIEE fará orientações individuais e ajudará os jovens na busca por vagas de estágio alinhadas às suas habilidades e áreas de interesse.
Além do encaminhamento para processos seletivos de empresas privadas, os candidatos poderão participar de entrevistas no mesmo dia e já sair com possibilidade de encaminhamento para contratação.
Segundo o CIEE, a iniciativa vai além do cadastro tradicional disponível no portal da instituição e oferece acompanhamento ativo durante todo o processo seletivo.
CIEE também oferece vagas de aprendizagem
Além das vagas de estágio, o CIEE disponibiliza mais de 2,5 mil oportunidades para programas de aprendizagem profissional em diferentes regiões do país.
A ação busca ampliar o acesso de jovens ao mercado de trabalho e facilitar o ingresso profissional de estudantes que procuram a primeira experiência.
Como participar da Maratona de Estágio Online
A Maratona de Vagas de Estágio Online acontece no dia 19 de maio de 2026, das 9h às 16h, com encerramento previsto até às 17h.
Os interessados devem acessar a plataforma oficial do evento para participar gratuitamente.
Serviço
Maratona de Vagas de Estágio Online CIEE
Data: 19 de maio de 2026
Horário: das 9h às 16h
Encerramento: até às 17h
(*) Com informações da assessoria
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