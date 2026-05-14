Desemprenho

Setor de motocicletas registra melhor primeiro quadrimestre desde 2008 no Polo Industrial de Manaus.

A indústria de motocicletas manteve o ritmo de crescimento no início de 2026. De janeiro a abril, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 745.824 unidades. O volume representa alta de 10,6% em comparação com o mesmo período de 2025.

Segundo levantamento da Abraciclo, esse foi o melhor desempenho para um primeiro quadrimestre desde 2008.

O presidente da entidade, Marcos Bento, afirmou que o resultado acompanha o aumento da demanda no mercado nacional.

“O resultado reflete o aumento da demanda por motocicletas, com as fabricantes operando em ritmo forte para atender ao mercado”, destacou.

Em abril, a produção alcançou 184.376 motocicletas, maior volume registrado para o mês nos últimos 18 anos. O número representa crescimento de 6,4% na comparação com abril do ano passado. Já em relação a março, houve queda de 13,3%.

De acordo com Bento, o recuo mensal ocorreu por causa da redução de dias úteis.

“Em abril tivemos dois dias úteis a menos em relação a março, impactando diretamente o resultado da produção”, explicou.

Categoria Street lidera produção no PIM

A categoria Street liderou a produção de motocicletas entre janeiro e abril. Ao todo, foram fabricadas 383.485 unidades, o equivalente a 51,4% do total produzido no período.

Na sequência aparecem:

Trail: 148.785 unidades (19,9%);

Motoneta: 97.800 unidades (13,1%).

O ranking também se manteve em abril, consolidando a liderança da categoria Street na indústria nacional.

Motos de alta cilindrada avançam em 2026

No recorte por cilindrada, as motocicletas de alta cilindrada registraram o maior crescimento proporcional. O segmento avançou 43,3% em relação ao mesmo período de 2025.

Segundo a Abraciclo, o desempenho foi impulsionado pelos lançamentos voltados ao público que utiliza motos para lazer e viagens.

Apesar do avanço das motos maiores, os modelos de baixa cilindrada seguem dominando a produção no PIM. Entre janeiro e abril, foram fabricadas 581.723 unidades, o equivalente a 78% do total.

As motocicletas de média cilindrada somaram 142.735 unidades (19,1%), enquanto os modelos de alta cilindrada chegaram a 21.366 unidades (2,9%).

Vendas de motocicletas batem recorde

O mercado também apresentou crescimento nas vendas. De janeiro a abril, foram licenciadas 782.364 motocicletas no Brasil. O resultado representa alta de 19,1% em relação ao mesmo período de 2025 e marca o melhor primeiro quadrimestre já registrado pelo setor.

Somente em abril, os emplacamentos totalizaram 210.636 unidades. O volume cresceu 15,3% na comparação anual, apesar da queda de 5% em relação a março.

Com 20 dias úteis no mês, a média diária de vendas ficou em 10.532 motocicletas.

Exportações de motos produzidas em Manaus crescem

As exportações também avançaram no primeiro quadrimestre de 2026. As fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus exportaram 14.925 motocicletas entre janeiro e abril.

O número representa crescimento de 22,7% em comparação com o mesmo período do ano passado.

(*) Com informações da assessoria

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