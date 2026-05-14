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Seleção busca acordo com Bryan Bugarín, promessa da base do time da Espanha

Publicado em 14 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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A Confederação Brasileira de Futebol iniciou uma movimentação para tentar convencer Bryan Bugarín a defender a Seleção Brasileira nos próximos anos.

O meia-atacante canhoto, de 17 anos, é considerado uma das principais promessas das categorias de base do Real Madrid e possui dupla nacionalidade: espanhola e brasileira.

Segundo informações divulgadas pela imprensa esportiva, a CBF pretende se reunir nos próximos dias com o jogador e sua equipe para apresentar o projeto esportivo voltado ao atleta.

Ausência em convocação da Espanha abriu espaço para o Brasil

A aproximação da CBF ganhou força após Bryan Bugarín ficar fora da última convocação da seleção da Espanha para o Campeonato Europeu Sub-17.

A ausência aumentou as chances de o Brasil convencer o jogador a vestir a camisa da Seleção Brasileira no futuro.

Bryan nasceu em Vigo, na Espanha, e ganhou destaque atuando nas categorias de base do Celta de Vigo antes de ser contratado pelo Real Madrid.

A mãe do jogador, Gisele Bugarín, é brasileira. O processo de cidadania brasileira do atleta foi concluído em março de 2025.

Em entrevista ao ge, ela afirmou que gostaria de ver o filho atuando pelo Brasil.

“Eu gostaria que ele jogasse pela seleção brasileira, mas meu marido, que é espanhol, não gostaria tanto. Não sabemos. E se ele for convocado e gostar?”, declarou.

Bryan vive grande fase na base do Real Madrid

Após enfrentar problemas físicos no início da temporada, Bryan Bugarín vive grande fase no time Juvenil B do Real Madrid.

Nos últimos cinco jogos, o meia-atacante marcou nove gols. Ao todo, ele soma 12 gols em 795 minutos jogados, com média de um gol a cada 66 minutos.

O desempenho reforçou a confiança do clube espanhol no jovem talento.

Em janeiro, Bryan renovou contrato com o Real Madrid. O novo vínculo inclui multa rescisória de 75 milhões de euros, considerada alta para um atleta da categoria de base.

Clubes europeus acompanham evolução do jogador

Além do Real Madrid, clubes como Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Liverpool acompanham a evolução do atleta.

A expectativa é que Bryan passe a integrar o time Juvenil A do clube espanhol na próxima temporada.

Brasil e Espanha disputam jovens talentos

Enquanto tenta convencer Bryan Bugarín, a CBF vê a Espanha avançar na captação de outro nome ligado ao futebol brasileiro: Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo Vieira.

Aos 16 anos, Enzo deve defender a seleção espanhola internacionalmente.

Em entrevista ao ex-goleiro Iker Casillas, Marcelo explicou a decisão da família.

“O Enzo nasceu na Espanha, a vida dele é aqui. Ele ama o Brasil, mas tem tudo aqui”, afirmou.

Recentemente, Enzo Alves ajudou a seleção espanhola sub-17 a conquistar o Torneio Internacional do

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