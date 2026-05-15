espaços culturais

Atividades acontecem entre 18 e 23 de maio com palestras, exposições e visitas monitoradas em espaços culturais da capital

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), realiza, entre os dias 18 e 23 de maio, a programação local da 24ª Semana Nacional de Museus. O evento é promovido em todo o país pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e contará com atividades gratuitas em espaços culturais, turísticos e históricos do centro da capital amazonense.

Neste ano, o tema nacional “Museus: Unindo um Mundo Dividido” propõe uma reflexão sobre o papel dos museus na valorização da diversidade, da memória coletiva e do diálogo social diante dos desafios contemporâneos.

Além disso, a programação em Manaus reúne palestras, visitas monitoradas, rodas de conversa e exposições. As atividades buscam aproximar a população da história da cidade, da identidade amazônica e das diferentes narrativas que formam o patrimônio cultural local.

Prefeitura destaca valorização da memória cultural

O diretor-presidente da ManausCult, Márcio Braz, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer a relação da população com os espaços culturais da cidade.

“A Semana Nacional de Museus fortalece o papel dos espaços culturais como ambientes de pertencimento, conhecimento e inclusão. A Prefeitura de Manaus segue investindo em ações que aproximam a população da sua história e valorizam a diversidade cultural amazônica, promovendo experiências que unem educação, turismo e cidadania”, destacou.

Programação começa no Museu da Cidade de Manaus

A abertura da programação acontece no domingo (18/5), às 15h, no Museu da Cidade de Manaus, com a palestra “Museu & Memória em Disputa: A Construção da Identidade Amazônica na Política dos Irmãos Nery”, ministrada pelo professor Rodrigo Fróes.

A atividade vai discutir os processos históricos de construção da identidade regional e os debates relacionados à memória amazônica.

Na segunda-feira (19/5), às 9h, o Museu da Cidade recebe uma visita monitorada infantojuvenil com personagens históricos. A proposta é oferecer ao público jovem uma experiência educativa e interativa sobre a história de Manaus.

Exposição e rodas de conversa integram programação

A programação continua na quarta-feira (20/5), às 14h30, também no Museu da Cidade, com a roda de conversa “Autobiografias Inventivas de Docências-Maternantes Para a União de Outros Mundos”, promovida pelo grupo Vidar IN-tensões.

A atividade contará com a participação de Ana Cássia Panamã Erapaka, Larissa Baré, Monica Aikawa, Célia Betiol e Iracy Rocha. O encontro vai abordar temas como educação, maternidade, ancestralidade e diversidade cultural.

Já na quinta-feira (21/5), às 9h, o Centro de Arqueologia de Manaus recebe a exposição fotográfica “Protagonismo Indígena – Unindo um Mundo Dividido”, conduzida pelo antropólogo Gabriel Costa.

A mostra destaca a importância das narrativas indígenas na preservação da memória e na construção de perspectivas mais inclusivas sobre a Amazônia.

Biblioteca municipal recebe palestra sobre ancestralidade

Na sexta-feira (22/5), às 9h30, a biblioteca municipal João Bosco Pantoja Evangelista sediará a palestra “Saberes Ancestrais: Memória e Espiritualidade – Unindo Saberes em um Mundo Dividido”.

A atividade será ministrada pela professora Leina Regina Tavares Monteiro e pelo produtor musical Neto Simões.

Encerrando a programação, no sábado (23/5), às 9h, o público poderá participar da visita monitorada “Memória e Arquitetura Unindo um Mundo Dividido”. O percurso inclui a praça Dom Pedro II, o Museu da Cidade e ruas históricas do centro de Manaus.

A atividade será conduzida pelos professores Edgar Noronha e Leonardo Novellino.

Museu da Cidade reforça papel cultural e educativo

O coordenador do Museu da Cidade de Manaus, Leonardo Novellino, destacou que a programação fortalece a aproximação da população com os espaços culturais da capital.

“O Museu da Cidade de Manaus celebra a Semana Nacional de Museus, abraçando o feliz tema proposto pelo Instituto Brasileiro de Museus, ‘Museus: Unindo um Mundo Dividido’. Vamos apresentar nossos espaços culturais, turísticos e históricos, como o Museu da Cidade, o Centro de Arqueologia de Manaus, a biblioteca municipal João Bosco Pantoja Evangelista, além do Centro Cultural Oscar Ramos e o mirante Lúcia Almeida, como locais de aprendizado, reflexão e também terapêuticos, em um mundo que cada vez mais precisa olhar para si para compreender e construir um futuro melhor e mais feliz”, afirmou.

Segundo a organização, a 24ª Semana Nacional de Museus busca fortalecer os museus como espaços de escuta, inclusão e pertencimento. Além disso, a proposta incentiva o reconhecimento das diferentes identidades que formam a sociedade brasileira.

A identidade visual desta edição também reforça conceitos como diversidade, representatividade e diálogo, destacando os museus como territórios de direitos, memória e construção coletiva.

Leia mais: