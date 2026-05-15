Camarote

Espaço all inclusive terá capacidade para mil pessoas, acesso ao front stage e experiência sensorial amazônica na Arena da Amazônia

O camarote do Arena Planeta Boi 2026 levará para a Arena da Amazônia uma experiência premium inspirada na Ilha de Marapatá. O espaço terá capacidade para mil pessoas e oferecerá acesso ao front stage, open bar, open food e ambientação sensorial inspirada na cultura amazônica.

O evento acontece no dia 30 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Segundo a diretora da Amazon Best, Geyna Brelaz, a proposta une conforto, identidade regional e experiências imersivas.

“O público pode esperar uma vivência all inclusive completa, com gastronomia, bares, ativações, ambientação exclusiva e uma estrutura pensada nos mínimos detalhes para receber os clientes com excelência”, destaca a diretora da Amazon Best, Geyna Brelaz.

Experiência sensorial inspirada na Amazônia

De acordo com Geyna, o projeto foi desenvolvido para estimular os sentidos do público por meio de sons, aromas e sabores típicos da região amazônica.

“Nossa temática esse ano será a Ilha do Marapatá, a porta de entrada de Manaus, com todos seus mistérios, verde e vida. Os clientes testarão seus sentidos, os mais atentos vão ouvir os cantos dos pássaros, o cheiro da floresta e, com nosso buffet, os sabores diversos da Amazônia, como em especial, a famosa muqueca de pirarucu”, afirma.

Além da gastronomia regional, o open bar contará com whisky Chivas Regal 12 anos, vodka Absolut, gin Beefeater, cerveja Brahma Duplo Malte, refrigerantes e água mineral.

O espaço também terá lounges, área de beleza e acesso exclusivo ao front stage dos shows e apresentações.

Estrutura une sofisticação e paixão pelos bumbás

Foto: Divulgação

O projeto do camarote busca conectar sofisticação, cultura amazônica e a paixão dos torcedores de Caprichoso e Garantido.

“O Arena Planeta Boi carrega uma força emocional muito grande para os torcedores de Caprichoso e Garantido, então nossa intenção foi criar um espaço que respeitasse essa paixão e, ao mesmo tempo, elevasse a experiência do público. O cliente conta com todo conforto e serviços, mas sem perder a essência amazônica”, afirma a diretora.

A identidade visual do espaço utiliza referências da Ilha de Marapatá, com elementos inspirados em árvores, cores regionais, texturas naturais e iluminação cênica.

“Queremos que as pessoas se sintam acolhidas, representadas e orgulhosas de viver um evento amazônico com padrão de excelência nacional”, completa.

Arquitetura aposta em identidade amazônica

Foto: Divulgação

Responsável pelo projeto arquitetônico do camarote, Erika Baranda explica que a proposta valoriza a conexão entre natureza, cultura e emoção.

“A inspiração na Ilha do Marapatá aparece em toda a essência do projeto. Buscamos traduzir o simbolismo da ilha através de elementos naturais, texturas amazônicas, iluminação cênica e uma arquitetura que valorizasse a conexão entre natureza, cultura e emoção”.

A arquiteta destaca ainda que o espaço prioriza conforto e funcionalidade sem abrir mão da sofisticação.

“Priorizamos elementos que representassem a identidade amazônica de forma elegante e autêntica, sem cair no óbvio. Trabalhamos materiais naturais, referências regionais, paisagismo e detalhes artesanais aliados a uma estética sofisticada e moderna”, destaca.

Segundo Erika, o projeto também focou na circulação e na experiência do público durante o evento.

“Pensamos muito na funcionalidade do espaço: conforto, circulação, climatização, lounges aconchegantes e, principalmente, uma visão privilegiada do espetáculo, para que o público pudesse viver a experiência com exclusividade e imersão”.

Confira a programação do Arena Planeta Boi 2026

21h — Abertura com Amazonas Jazz Band, Márcia Siqueira, Julieta Câmara, Mara Lima e Paula Gomes

21h50 — Abertura Cênica – Art Factory

22h — Boi Caprichoso

0h — Bumba Beat

0h40 — Abertura Cênica – Gandhicats

0h50 — Boi Garantido

2h50 — Sebastião Jr e Prince do Boi

4h — Encerramento

Ingressos seguem à venda

Os ingressos para o Arena Planeta Boi 2026 seguem disponíveis no site da Bilheteria Digital, nas centrais Oba Ingressos dos shoppings Millennium e Manauara, além das unidades da Amazon Best em Manaus e Parintins.

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