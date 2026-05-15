Um motociclista identificado como Judson Marialva, de 33 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (15), na BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 30 da estrada.
Segundo informações preliminares, a vítima conduzia uma motocicleta Honda Bros, de placa TAC-9I-30, quando teria perdido o controle do veículo e colidido frontalmente com uma carreta que transportava combustível.
Com o forte impacto, Judson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.
De acordo com testemunhas e autoridades, o motociclista era natural de Parintins e possuía habilitação regular para conduzir o veículo.
As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades competentes.