Itacoatiara

Suspeito de 20 anos também teria ameaçado adolescentes e agredido jovem com deficiência intelectual.

Manaus (AM) – Um homem de 20 anos foi preso preventivamente na quinta-feira (14) suspeito de agredir e ameaçar a companheira, de 36 anos, e os três filhos dela, em Itacoatiara. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município.

Segundo a delegada Renata Viana, a vítima relatou que sofria agressões físicas e ameaças de morte desde o início do relacionamento. Ela também informou que o comportamento violento do suspeito estaria ligado ao uso frequente de drogas.

Filho tentou defender mãe

De acordo com a polícia, um adolescente de 12 anos confirmou as agressões durante depoimento e afirmou que também era ameaçado ao tentar defender a mãe.

Ainda segundo a investigação, o irmão dele, de 15 anos, que possui deficiência intelectual, também era vítima das agressões praticadas pelo suspeito.

Mulher foi encontrada desacordada

Uma testemunha relatou à polícia que, em um episódio ocorrido no início de março, um dos filhos precisou pedir ajuda após encontrar a mãe desacordada dentro da residência.

Segundo a testemunha, o adolescente chegou a pular a janela da casa para buscar socorro. A vítima também apresentava marcas de mordidas pelo corpo.

Após as denúncias, a PC-AM solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi localizado e preso em via pública no centro de Itacoatiara.

O homem responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e permanecerá à disposição da Justiça.

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