Polícia

A apreensão causou prejuízo ao crime organizado

Cerca de 22 kg de drogas, avaliadas em 1,1 milhão, foram apreendidas, nesta sexta-feira (15/05), durante a Operação Fronteira Mais Segura, na Base Fluvial Arpão II, em Coari, no interior do Amazonas.

“Por volta de 11h30, a equipe da Base Arpão, durante o patrulhamento fluvial nas proximidades do município de Coari, abordou a embarcação Fênix, onde a cadela policial Athena localizou uma mala escondida no banheiro e, nesta mala continham 22 tabletes de substância entorpecente”, disse o comandante da Base Arpão 2, capitão da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Marcos Barroso.

No interior da bagagem, os policiais encontraram os tabletes de skunk, totalizando 22 quilos do entorpecente. Diante dos fatos, todo material foi apreendido e encaminhado ao cartório da Polícia Civil (PC-AM), embarcado na Base Arpão 2, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

Outras apreensões

Esta é a segunda grande apreensão de drogas registrada pela Base Arpão 2 em apenas dois dias. Na quarta-feira (13/05), às Forças de Segurança apreenderam mais de 42 quilos de maconha do tipo skunk escondidos em caixas despachadas como encomendas, durante fiscalização em uma embarcação que saiu de Coari com destino a Manaus.

Na ocasião, a cadela policial Athena identificou 45 tabletes do entorpecente no compartimento de cargas da embarcação.

Após análise do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi constatado o total de 42,76 quilos da droga, gerando prejuízo estimado em R$ 2,1 milhões ao crime organizado.

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