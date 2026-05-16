Tabatinga

Abusos no mesmo núcleo familiar ocorriam desde 2013; criminoso foi flagrado com espingarda durante a Operação Caminhos Seguros na comunidade Vila Nova.

Um homem de 53 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Amazonas na quinta-feira (14), na comunidade Vila Nova, em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). Ele é acusado de cometer estupro de vulnerável de forma continuada contra seis vítimas do seu próprio núcleo familiar. Além do mandado de prisão, o suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A captura do infrator ocorreu no âmbito da Operação Caminhos Seguros, uma ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes.

Abusos em família desde 2013

De acordo com o delegado Igor Nunes, titular da DEP de Tabatinga, os crimes começaram há mais de uma década. O primeiro caso registrado ocorreu em 2013, quando uma das vítimas tinha apenas sete anos de idade.

O criminoso aproveitava o livre acesso e a relação de total confiança que mantinha com os parentes para frequentar as casas e abusar de irmãos e primos de forma sistemática.

Vítima com autismo e apreensão de arma

As investigações apontam um rastro de violência que afetou gravemente a estrutura familiar. “Até o momento, foram identificadas seis vítimas, que hoje têm idades entre 8 e 20 anos. Em um dos casos mais graves apurados, foi constatado que uma das vítimas é uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, revelou o delegado Igor Nunes.

Durante a abordagem na residência do suspeito, na zona rural do município, os policiais civis encontraram e apreenderam uma espingarda e três munições, o que resultou também na autuação em flagrante pelo armamento.

Procedimentos judiciais

O homem foi conduzido à delegacia e responderá formalmente pelos crimes de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo. Ele passou pelos trâmites cabíveis e permanecerá custodiado na unidade prisional, à disposição do Poder Judiciário.

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