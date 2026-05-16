Política

Após deixar a cela, ela ainda enfrentou seis meses de prisão domiciliar

A influenciadora e pré-candidata à deputada estadual pelo Avante, a influencer Isabelly Aurora abriu o coração ao relembrar momentos difíceis que marcaram sua vida, desde a prisão por sorteios realizados nas redes sociais até a perda da mãe em um crime brutal.

Em relato publicado nas redes sociais, Isabelly contou que trabalhava com divulgações na internet e realizava sorteios sem saber que existiam autorizações legais obrigatórias para esse tipo de ação. “Eu não tinha conhecimento sobre as autorizações necessárias”, afirmou. Segundo ela, a falta de informação acabou resultando em sua prisão.

A influenciadora disse ter passado 18 dias presa, longe do filho e da família. “Parecia uma eternidade”, desabafou. Após deixar a cela, ela ainda enfrentou seis meses de prisão domiciliar, período em que ficou proibida de usar as redes sociais, justamente sua principal fonte de renda.

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Foto: Reprodução

Durante esse tempo, Isabelly afirmou que perdeu trabalhos, enfrentou dificuldades financeiras e descobriu quem realmente permaneceu ao seu lado. Ela destacou o apoio do marido e da família, além da busca por terapia e fortalecimento da fé.

Segundo a influenciadora, cerca de um ano depois, a Justiça reconheceu sua inocência e ela foi absolvida. Porém, quando acreditava que a vida voltaria ao normal, recebeu outra notícia devastadora: “O companheiro da minha mãe tirou a vida dela”, finalizou.

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