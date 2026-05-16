A ossa de um ex-policial militar, que estava desaparecido desde 2019, foi encontrada neste sábado (16/05), no terreno da própria casa, no bairro Nova Esperança, na zona Oeste de Manaus. Ele foi morto pelo próprio filho, Gabriel Maciel, e enterrado de cabeça para baixo em uma cacimba.
A reviravolta no caso ocorreu após Gabriel confessar para a madrasta que havia matado o próprio pai para roubar a arma dele e trocar por drogas. A mulher acionou a polícia e as buscas pelos restos mortais da vítima começaram ainda na tarde de hoje.
Gabriel foi preso e foi levado ao local para indicar onde ele havia enterrado o ex-PM. No entanto, ainda não há detalhes sobre as circuntâncias do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).
