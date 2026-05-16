Polícia

Sem citar nomes diretamente, ele acusou pessoas ligadas ao caso de tentarem silenciar relatos

O influenciador digital Darwin Falcão se pronunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (15/05), sobre as denúncias envolvendo o caso de Melqui Galvão e fez duras críticas a três pessoas que, segundo ele, teriam conhecimento das acusações e não apoiaram as vítimas. No entanto, ele não citou nomes.

Em um vídeo publicado sem edições, Darwin afirmou que duas pessoas teriam sido notificadas após serem acusadas de saberem do caso envolvendo uma vítima identificada como Lívia e, ainda assim, supostamente tentarem desencorajá-la a denunciar Melqui Galvão.

Veja o vídeo;

Durante o desabafo, o influenciador alegou que existem provas, como gravações, mensagens e prints, que comprovariam as acusações. Ele criticou o fato de, segundo sua versão, os envolvidos não terem se manifestado em defesa das vítimas e, em vez disso, terem negado participação no caso.

Darwin também afirmou que o medo e a pressão podem fazer com que vítimas deixem de denunciar situações de violência. Sem citar nomes diretamente, ele acusou pessoas ligadas ao caso de tentarem silenciar relatos e afirmou que continuará cobrando respostas.

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