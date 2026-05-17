Fenômeno

A gravação do audiovisual aconteceu em um dos momentos mais importantes da carreira de Filho do Piseiro

Manaus viveu uma noite histórica com a gravação do primeiro DVD da carreira de Filho do Piseiro. Diante de mais de 80 mil pessoas, o cantor transformou a capital amazonense em uma grande celebração da sua trajetória, em um espetáculo marcado pela emoção do início ao fim, repertório recheado de sucessos e momentos especiais que emocionaram o público presente.

Foto: Péricles Dias

Fenômeno vindo do Amazonas e considerado o novo rei do médio grave, Filho do Piseiro levou ao palco hits que já conquistaram o Brasil, como “Raparigas”, além de músicas inéditas e faixas que representam a identidade construída pelo artista nos últimos anos. O projeto registrou a força de um cantor que saiu da região Norte para ganhar projeção nacional, acumulando multidões e números expressivos por onde passou.

A gravação aconteceu em uma data ainda mais simbólica para o artista: o dia do seu aniversário de 24 anos. Em um dos momentos mais emocionantes da noite, Filho do Piseiro foi surpreendido com uma homenagem especial da filha no palco, arrancando aplausos e emocionando o público. Logo depois, milhares de fãs cantaram “Parabéns” em coro, transformando o audiovisual em uma verdadeira celebração da vida e da carreira do cantor.

Foto: Bruno Araújo

Outro grande destaque da gravação foi a megaestrutura montada especialmente para o DVD, pensada para traduzir toda a grandiosidade do momento vivido pelo artista. Além da cenografia e dos efeitos visuais, o público também acompanhou quatro trocas de figurino ao longo da apresentação. Na abertura do show, Filho do Piseiro surgiu usando uma camisa inspirada na bandeira de Manaus, em homenagem à cidade onde nasceu e construiu sua história.

Conhecido como o “amazonense mais nordestino do Brasil”, o cantor entregou uma apresentação marcada pela autenticidade, carisma e forte conexão com os fãs, que acompanharam cada música em coro durante toda a noite.

“Foi a realização de um sonho. Comemorar meu aniversário dessa forma, na minha terra, cercado por tanta gente cantando comigo, é algo que eu nunca vou esquecer. A homenagem da minha filha mexeu muito comigo. Esse DVD representou toda a minha caminhada e tudo o que ainda quero viver”, declarou o artista.

A gravação do audiovisual aconteceu em um dos momentos mais importantes da carreira de Filho do Piseiro. Nas últimas semanas, o cantor reuniu multidões em apresentações pelo Sudeste, passando por Rio de Janeiro e São Paulo com shows para mais de 160 mil pessoas. Com voz marcante, presença de palco irreverente e estilo autêntico, ele vem consolidando seu nome como uma das grandes apostas da música brasileira atual.

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