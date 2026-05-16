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A expectativa para o show de Luan Santana terminou em confusão no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

A expectativa para o show de Luan Santana terminou em confusão neste sábado (16/05), no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Fãs do cantor derrubaram um dos portões do local e conseguiram entrar antes do horário previsto para a apresentação da turnê “Registro Histórico”, antecipando o acesso em até duas horas.

Veja o vídeo;

Fãs derrubam portão do Parque Olímpico durante turnê de Luan Santana pic.twitter.com/rz2w7AqMny — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 16, 2026

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da correria e da entrada tumultuada do público. O episódio rapidamente repercutiu entre internautas, que classificaram a situação como um verdadeiro caos. Até o momento, a organização do evento não informou se houve feridos ou mudanças na programação do show.

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