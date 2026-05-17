O Sine Amazonas divulgou 279 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (18/05). Os interessados em concorrer às oportunidades devem comparecer à Casa do Trabalhador do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, nº 1.018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição de senhas e o atendimento ocorre das 8h às 14h.
Para realizar o cadastro, é necessário apresentar currículo atualizado, documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de escolaridade e de residência) e comprovante de vacinação contra a Covid-19. Não é preciso levar cópias, apenas os documentos originais. As vagas são ofertadas por diversas empresas e instituições do estado, e os detalhes serão informados diretamente pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
Além da agência central na Casa do Trabalhador, o Sine Amazonas também atende em outras unidades. O cidadão pode procurar as agências localizadas nos PACs Studio 5, Alvorada, Via Norte, Shopping Cidade Leste e no SindMetal para participar dos processos seletivos.
Vagas Disponíveis
30 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Primeiro Emprego (obrigatório)
Desejável curso de atendimento ao cliente.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: AUXILIAR DE SUSHIMAN
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Desejável curso de atendimento ao cliente.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
04 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE PADARIA
Escolaridade: Ensino Superior Completo
Com experiência na função.
Obrigatório curso na área de padaria.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: SEPARADOR DE MERCADORIAS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando
Com experiência na função.
Experiência com rotinas de armazenagem, separação e movimentação de mercadorias. Diferencial conhecimento com coletor e sistema WMS; logística e centros de distribuição.
Desejável curso de na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: MECÂNICO – CATEGORIA D ou E
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Conhecimento em motores: MWM 17.230 6 cilindros, MAN 17.230 4 cilindros, CUMMINS W8 150 e 170 cv, VOLVO B270 6 cilindros.
Obrigatório CNH D ou E (precisa manusear os micros da empresa)e cursos de mecânica à diesel.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
15 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função ou primeiro emprego.
Realizar atividades de auxiliar de refrigeração, atuando como lavagem, montagem e desmontagem das carenagens de condicionadores de ar.
Desejável curso na área de refrigeração.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em Administração (a partir do 3º período).
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de informática avançada e na área administrativa.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Superior Cursando em Administração, Recursos Humanos (a partir do 3º período).
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de informática avançada e na área administrativa.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: ASSISTENTE DE VENDAS ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Cursando (Administração)
Com experiência na função.
Realizar atendimento presencial, telefônico, e-mail ou via WhatsApp aos clientes. Manter relacionamento contínuo com a carteira de clientes, realizando follow-up de negociações. Registrar pedidos de clientes no sistema interno e acompanhar o fluxo até a entrega, negociar preços, condições de pagamento e fechamento de vendas. Atualizar cadastros e manter documentos organizados. Controlar contratos, pedidos, notas e documentações exigidas para faturamento e outras atividades pertinentes à função.
Desejável informática intermediária.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Cursando (Psicologia, Recursos Humanos)
Com experiência na função.
Realizar processos de recrutamento e seleção, divulgação de vagas e triagem de currículos; acompanhar processos de admissão, integração de novos funcionários; controlar e atualizar dados nos sistemas e arquivos; controle de ponto e jornada; atendimento de funcionários por telefone e presencial.
Desejável informática intermediária.
Disponibilidade de horário.
40 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Primeiro Emprego (obrigatório)
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
04 VAGAS: AUXILIAR DE CONFEITARIA
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Apoia a produção de bolos, doces, tortas e recheios, atuando no preparo de massas, organização dos ingredientes (mise en place), finalização, decoração e na higienização de utensílios e equipamentos.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
04 VAGAS: CONFEITEIRO (A)
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Responsável por criar, preparar e decorar bolos, doces, tortas, biscoitos e sobremesas, atuando desde a manipulação de ingredientes até a finalização estética. Suas atividades incluem o controle de estoque, elaboração de fichas técnicas, aplicação de normas de higiene, produção em escala comercial ou artesanal e atendimento a encomendas para eventos.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: JARDINEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Plantar e conservar árvores, jardins, flores, arbustos e outras plantas; preparar terras, fazer canteiros, plantar mudas e adubar, podar, roçar, capinar e limpar.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Apoiar atividades de conservação e manutenção das instalações da empresa, garantindo o bom funcionamento da estrutura física, atuar na execução de serviços básicos de manutenção elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura e pequenos reparos em geral.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: CONFERENTE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório habilidade com o sistema PROMOB.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Experiência em serviços de mecânica em geral, suspensão e freios.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: ALINHADOR LINHA PESADA
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Realizar alinhamento de direção em veículos de linha pesada (caminhões, ônibus e utilitários), garantindo a estabilidade e segurança do veículo; avaliar e corrigir ângulos de geometria (cambagem, caster e convergência), conforme especificações técnicas; operar equipamentos de alinhamento, assegurando precisão nos serviços realizados;
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de informática básica.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de boas práticas e manipulação de alimentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO (CNH A)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Atender clientes identificando necessidades e oferecendo soluções adequadas; realizar o fechamento de vendas e emissão de pedidos; cumprir metas individuais e coletivas estabelecidas pela empresa.
Obrigatório CNH A.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: VENDEDOR INTERNO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Atender clientes identificando necessidades e oferecendo soluções adequadas; realizar o fechamento de vendas e emissão de pedidos; cumprir metas individuais e coletivas estabelecidas pela empresa.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
20 VAGAS: INSPETOR DE SEGURANÇA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Necessário CNH AB
Obrigatório informática avançada, conhecimento em pacote office, curso de vigilante atualizado, curso de inspetor e supervisor de segurança.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Vendas de planos funerários e de cemitério.
Desejável curso de vendas e CNH A ou B.
Disponibilidade de horário.
03 VAGAS: AUXILIAR MECÂNICO DE MÁQUINAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Auxiliar na manutenção de máquinas e equipamentos; fazer limpeza e organização da oficina; separar ferramentas e peças; ajudar na troca de óleo, filtros, mangueiras e componentes; apoiar desmontagem e montagem de peças mecânicas; auxiliar em serviços de solda, lavagem e lubrificação; realizar pequenos reparos sob orientação do mecânico; carregar materiais e ferramentas quando necessário; apoiar manutenção de empilhadeiras, motores, e equipamentos industriais.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: SEPULTADOR (IRANDUBA)
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Primeiro Emprego ou com experiência na função.
Experiências com roçagem de terreno e residir em Iranduba ou próximo da Ponte Rio Negro.
Obrigatório CNH A ou B (empresa oferece ajuda de custo de combustível)
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Atuar no suporte ao transporte de mercadorias, realizando o carregamento, descarregamento, conferência de produtos e organização de cargas em veículos; fazer a amarração de carga, entrega, coleta de encomendas e reparo de embalagens e organizar, limpar e manter o local de trabalho limpo.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: AUXILIAR DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com ou sem experiência na função.
Realizar instalação de equipamentos de TV a cabo e internet; manutenção e reparos em serviços de TV a cabo e internet; capacidade para trabalhar em altura, com aptidão física adequada para uso de equipamentos de segurança e realização de tarefas específicas, atender requisito da NR 35 trabalho em altura.
NecessárioCNH B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: OPERADOR DE ESCAVADEIRA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Operar escavadeira hidráulica; realizar escavações, nivelamentos e carregamento de materiais; verificar as condições do equipamento antes do uso; zelar pela conservação e limpeza da máquina; seguir as normas de segurança do trabalho; apoiar as atividades da obra conforme necessidade.
Conhecimento em segurança operacional e diferencial curso de operador de máquinas pesadas.
NecessárioCNH D.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Instalações residenciais e prediais. Prepara as superfícies a serem pintadas e calcula quantidade de materiais para pintura; executa trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: JARDINEIRO ROÇADOR
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Operar a roçadeira para cortar grama, arbustos e vegetação rasteira em áreas designadas, como jardins, parques e terrenos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: ARTÍFICE
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Técnicas de Construção e Reparo; manutenção e conservação; aplicação de materiais etc.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: SOLDADOR (A) TIG
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de NR 12 e 34
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de NR 12 e 35.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ESTÁGIO DE PEDAGOGIA
Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Pedagogia (a partir do 5º período)
Sem experiência na função.
Auxiliar nas atividades pedagógicas em sala de aula ou externo; prestando apoio a professores e alunos.
Desejável curso em educação especial.
Disponibilidade de horário.
Bolsa: R$ 500,00
10 VAGAS: PROMOTOR (A) DE MERCHANDISING (CNH A)
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Realizar a rota de acordo com o planejamento da empresa; retirar relatórios de estoque das lojas visitadas ou fazer a contagem manual, caso não tenha relatório enviando imediatamente no grupo, de forma legível; analisar preliminarmente o relatório principalmente sobre os produtos que estão há mais de um dia sem ser movimentado (ou vendido) identificando as prováveis causas; verificar os produtos faltantes nas gôndolas efetuando as reposições com os produtos do estoque; ocupar todos os espaços ofertados pelas lojas distribuindo todo o mix da F2 nesses espaços; garantir a atenção do consumidor para os produtos, sinalizando as promoções existentes no período por meio de aplicação das técnicas de merchandising e estratégias de exposição dos produtos; manter toda a precificação bem posicionada e de forma legível; independentemente dos relatórios, realizar a contagem individual dos produtos com menos de 30 unidades no estoque; fazer, no mínimo, quatro fotos, sendo duas apenas de nossos produtos e duas mostrando os concorrentes; uma, tanto de perto quanto de longe de antes da arrumação e as outras após a arrumação; executar outras atividades correlatas a critério dos superiores funcionais.
Obrigatório CNH A e desejável moto própria.
Disponibilidade de horário.
05 VAGAS: AUXILIAR DE PADEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Obrigatórios cursos de panificação, confeitaria e gastronomia.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: PADEIRO PROFISSIONAL
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Habilidades com confeitaria, salgados, pães (especiais, fermentação, clássico, francês, integrais, doces, clássicos, doces).
Obrigatório cursos de panificação (avançado), confeitaria e gastronomia.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: MARCENEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Experiência em marcenaria, carpintaria, serralharia ou afins
Conhecimento no manuseio de ferramentas de marcenaria, carregar placas para cortes e polimento, pintura, montagem e desmontagem para movimentação de local e pequenos reparos em móveis.
Desejáveis cursos atualizados de NR 17, NR 06
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: AUXILIAR DE MOVELARIA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Apoio ao marceneiro em corte, montagem, polimento, pintura e acabamento; pré-montagem e ajuste de móveis; embalagem e auxílio na organização da oficina; conhecimento no manuseio de ferramentas de marcenaria.
Desejáveis cursos atualizados de NR 17, NR 06
Disponibilidade de horário.
Vaga destinada também ao público PCD.
01 VAGA: SUPERVISOR (A) DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área de gestão no segmento de varejo.
Atuar com vendas de serviços de telefonia da Claro, incluindo banda larga/NET, TV e planos móveis, em pontos de vendas específicos. Realizar atendimento ao cliente, apresentar produtos e serviços, esclarecer dúvidas e oferecer soluções adequadas às necessidades dos clientes. Utilizar ferramentas digitais, como aplicativos e redes sociais, como apoio a vendas.
Conhecimento em informática e Pacote Office.
Disponibilidade de horário de shopping.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
01 VAGA: OPERADOR DE VENDAS E SERVIÇOS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Primeiro Emprego.
Responsável por executar tarefas operacionais, atender clientes e vender produtos/serviços em um ou mais departamentos da loja através de treinamentos recebidos pela empresa.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário de shopping (14h às 22h).
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
10 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função ou Primeiro emprego.
Realizar atendimento ao cliente de forma cordial, clara e eficiente; prestar informações sobre produtos, serviços e procedimentos; esclarecer dúvidas e orientar os clientes conforme suas necessidades.
Desejável curso de atendimento ao cliente.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador – www.portaldotrabalhador.am.gov.br
01 VAGA: CONSULTOR (A) DE VENDAS – TABATINGA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Residir em Tabatinga.
Obrigatório CNH A ou B e veículo próprio (moto ou carro).
Disponibilidade de horário.
05 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Atua na movimentação, conferência, separação e armazenamento de mercadorias em armazéns, centros de distribuição ou no interior de caminhões.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: CONSULTOR (A) DE VENDAS – SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Residir em São Gabriel da Cachoeira.
Obrigatório CNH A ou B e veículo próprio (moto ou carro).
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – CODAJÁS
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência mínima em vendas no varejo.
Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.
Obrigatório CNH A e moto (regularizada).
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – CAREIRO CASTANHO
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência mínima em vendas no varejo.
Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.
Obrigatório CNH A e moto (regularizada).
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – SÃO PAULO DE OLIVENÇA
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