Oportunidade

A distribuição de senhas e o atendimento ocorre das 8h às 14h

Publicado em 17 de maio de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

O Sine Amazonas divulgou 279 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (18/05). Os interessados em concorrer às oportunidades devem comparecer à Casa do Trabalhador do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, nº 1.018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição de senhas e o atendimento ocorre das 8h às 14h.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar currículo atualizado, documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de escolaridade e de residência) e comprovante de vacinação contra a Covid-19. Não é preciso levar cópias, apenas os documentos originais. As vagas são ofertadas por diversas empresas e instituições do estado, e os detalhes serão informados diretamente pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

Além da agência central na Casa do Trabalhador, o Sine Amazonas também atende em outras unidades. O cidadão pode procurar as agências localizadas nos PACs Studio 5, Alvorada, Via Norte, Shopping Cidade Leste e no SindMetal para participar dos processos seletivos.

Vagas Disponíveis

30 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro Emprego (obrigatório)

Desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: AUXILIAR DE SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo

Com experiência na função.

Obrigatório curso na área de padaria.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: SEPARADOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando

Com experiência na função.

Experiência com rotinas de armazenagem, separação e movimentação de mercadorias. Diferencial conhecimento com coletor e sistema WMS; logística e centros de distribuição.

Desejável curso de na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO – CATEGORIA D ou E

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Conhecimento em motores: MWM 17.230 6 cilindros, MAN 17.230 4 cilindros, CUMMINS W8 150 e 170 cv, VOLVO B270 6 cilindros.

Obrigatório CNH D ou E (precisa manusear os micros da empresa)e cursos de mecânica à diesel.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Realizar atividades de auxiliar de refrigeração, atuando como lavagem, montagem e desmontagem das carenagens de condicionadores de ar.

Desejável curso na área de refrigeração.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em Administração (a partir do 3º período).

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de informática avançada e na área administrativa.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Superior Cursando em Administração, Recursos Humanos (a partir do 3º período).

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de informática avançada e na área administrativa.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE DE VENDAS ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Cursando (Administração)

Com experiência na função.

Realizar atendimento presencial, telefônico, e-mail ou via WhatsApp aos clientes. Manter relacionamento contínuo com a carteira de clientes, realizando follow-up de negociações. Registrar pedidos de clientes no sistema interno e acompanhar o fluxo até a entrega, negociar preços, condições de pagamento e fechamento de vendas. Atualizar cadastros e manter documentos organizados. Controlar contratos, pedidos, notas e documentações exigidas para faturamento e outras atividades pertinentes à função.

Desejável informática intermediária.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Cursando (Psicologia, Recursos Humanos)

Com experiência na função.

Realizar processos de recrutamento e seleção, divulgação de vagas e triagem de currículos; acompanhar processos de admissão, integração de novos funcionários; controlar e atualizar dados nos sistemas e arquivos; controle de ponto e jornada; atendimento de funcionários por telefone e presencial.

Desejável informática intermediária.

Disponibilidade de horário.

40 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro Emprego (obrigatório)

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: AUXILIAR DE CONFEITARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Apoia a produção de bolos, doces, tortas e recheios, atuando no preparo de massas, organização dos ingredientes (mise en place), finalização, decoração e na higienização de utensílios e equipamentos.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: CONFEITEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Responsável por criar, preparar e decorar bolos, doces, tortas, biscoitos e sobremesas, atuando desde a manipulação de ingredientes até a finalização estética. Suas atividades incluem o controle de estoque, elaboração de fichas técnicas, aplicação de normas de higiene, produção em escala comercial ou artesanal e atendimento a encomendas para eventos.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Plantar e conservar árvores, jardins, flores, arbustos e outras plantas; preparar terras, fazer canteiros, plantar mudas e adubar, podar, roçar, capinar e limpar.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Apoiar atividades de conservação e manutenção das instalações da empresa, garantindo o bom funcionamento da estrutura física, atuar na execução de serviços básicos de manutenção elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura e pequenos reparos em geral.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: CONFERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório habilidade com o sistema PROMOB.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Experiência em serviços de mecânica em geral, suspensão e freios.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: ALINHADOR LINHA PESADA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Realizar alinhamento de direção em veículos de linha pesada (caminhões, ônibus e utilitários), garantindo a estabilidade e segurança do veículo; avaliar e corrigir ângulos de geometria (cambagem, caster e convergência), conforme especificações técnicas; operar equipamentos de alinhamento, assegurando precisão nos serviços realizados;

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de boas práticas e manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO (CNH A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atender clientes identificando necessidades e oferecendo soluções adequadas; realizar o fechamento de vendas e emissão de pedidos; cumprir metas individuais e coletivas estabelecidas pela empresa.

Obrigatório CNH A.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atender clientes identificando necessidades e oferecendo soluções adequadas; realizar o fechamento de vendas e emissão de pedidos; cumprir metas individuais e coletivas estabelecidas pela empresa.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: INSPETOR DE SEGURANÇA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Necessário CNH AB

Obrigatório informática avançada, conhecimento em pacote office, curso de vigilante atualizado, curso de inspetor e supervisor de segurança.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Vendas de planos funerários e de cemitério.

Desejável curso de vendas e CNH A ou B.

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR MECÂNICO DE MÁQUINAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar na manutenção de máquinas e equipamentos; fazer limpeza e organização da oficina; separar ferramentas e peças; ajudar na troca de óleo, filtros, mangueiras e componentes; apoiar desmontagem e montagem de peças mecânicas; auxiliar em serviços de solda, lavagem e lubrificação; realizar pequenos reparos sob orientação do mecânico; carregar materiais e ferramentas quando necessário; apoiar manutenção de empilhadeiras, motores, e equipamentos industriais.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SEPULTADOR (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Experiências com roçagem de terreno e residir em Iranduba ou próximo da Ponte Rio Negro.

Obrigatório CNH A ou B (empresa oferece ajuda de custo de combustível)

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atuar no suporte ao transporte de mercadorias, realizando o carregamento, descarregamento, conferência de produtos e organização de cargas em veículos; fazer a amarração de carga, entrega, coleta de encomendas e reparo de embalagens e organizar, limpar e manter o local de trabalho limpo.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: AUXILIAR DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Realizar instalação de equipamentos de TV a cabo e internet; manutenção e reparos em serviços de TV a cabo e internet; capacidade para trabalhar em altura, com aptidão física adequada para uso de equipamentos de segurança e realização de tarefas específicas, atender requisito da NR 35 trabalho em altura.

NecessárioCNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Operar escavadeira hidráulica; realizar escavações, nivelamentos e carregamento de materiais; verificar as condições do equipamento antes do uso; zelar pela conservação e limpeza da máquina; seguir as normas de segurança do trabalho; apoiar as atividades da obra conforme necessidade.

Conhecimento em segurança operacional e diferencial curso de operador de máquinas pesadas.

NecessárioCNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Instalações residenciais e prediais. Prepara as superfícies a serem pintadas e calcula quantidade de materiais para pintura; executa trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: JARDINEIRO ROÇADOR

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Operar a roçadeira para cortar grama, arbustos e vegetação rasteira em áreas designadas, como jardins, parques e terrenos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Técnicas de Construção e Reparo; manutenção e conservação; aplicação de materiais etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: SOLDADOR (A) TIG

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de NR 12 e 34

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de NR 12 e 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ESTÁGIO DE PEDAGOGIA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Pedagogia (a partir do 5º período)

Sem experiência na função.

Auxiliar nas atividades pedagógicas em sala de aula ou externo; prestando apoio a professores e alunos.

Desejável curso em educação especial.

Disponibilidade de horário.

Bolsa: R$ 500,00

10 VAGAS: PROMOTOR (A) DE MERCHANDISING (CNH A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Realizar a rota de acordo com o planejamento da empresa; retirar relatórios de estoque das lojas visitadas ou fazer a contagem manual, caso não tenha relatório enviando imediatamente no grupo, de forma legível; analisar preliminarmente o relatório principalmente sobre os produtos que estão há mais de um dia sem ser movimentado (ou vendido) identificando as prováveis causas; verificar os produtos faltantes nas gôndolas efetuando as reposições com os produtos do estoque; ocupar todos os espaços ofertados pelas lojas distribuindo todo o mix da F2 nesses espaços; garantir a atenção do consumidor para os produtos, sinalizando as promoções existentes no período por meio de aplicação das técnicas de merchandising e estratégias de exposição dos produtos; manter toda a precificação bem posicionada e de forma legível; independentemente dos relatórios, realizar a contagem individual dos produtos com menos de 30 unidades no estoque; fazer, no mínimo, quatro fotos, sendo duas apenas de nossos produtos e duas mostrando os concorrentes; uma, tanto de perto quanto de longe de antes da arrumação e as outras após a arrumação; executar outras atividades correlatas a critério dos superiores funcionais.

Obrigatório CNH A e desejável moto própria.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AUXILIAR DE PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Obrigatórios cursos de panificação, confeitaria e gastronomia.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: PADEIRO PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Habilidades com confeitaria, salgados, pães (especiais, fermentação, clássico, francês, integrais, doces, clássicos, doces).

Obrigatório cursos de panificação (avançado), confeitaria e gastronomia.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência em marcenaria, carpintaria, serralharia ou afins

Conhecimento no manuseio de ferramentas de marcenaria, carregar placas para cortes e polimento, pintura, montagem e desmontagem para movimentação de local e pequenos reparos em móveis.

Desejáveis cursos atualizados de NR 17, NR 06

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: AUXILIAR DE MOVELARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Apoio ao marceneiro em corte, montagem, polimento, pintura e acabamento; pré-montagem e ajuste de móveis; embalagem e auxílio na organização da oficina; conhecimento no manuseio de ferramentas de marcenaria.

Desejáveis cursos atualizados de NR 17, NR 06

Disponibilidade de horário.

Vaga destinada também ao público PCD.

01 VAGA: SUPERVISOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de gestão no segmento de varejo.

Atuar com vendas de serviços de telefonia da Claro, incluindo banda larga/NET, TV e planos móveis, em pontos de vendas específicos. Realizar atendimento ao cliente, apresentar produtos e serviços, esclarecer dúvidas e oferecer soluções adequadas às necessidades dos clientes. Utilizar ferramentas digitais, como aplicativos e redes sociais, como apoio a vendas.

Conhecimento em informática e Pacote Office.

Disponibilidade de horário de shopping.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: OPERADOR DE VENDAS E SERVIÇOS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Primeiro Emprego.

Responsável por executar tarefas operacionais, atender clientes e vender produtos/serviços em um ou mais departamentos da loja através de treinamentos recebidos pela empresa.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário de shopping (14h às 22h).

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função ou Primeiro emprego.

Realizar atendimento ao cliente de forma cordial, clara e eficiente; prestar informações sobre produtos, serviços e procedimentos; esclarecer dúvidas e orientar os clientes conforme suas necessidades.

Desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador – www.portaldotrabalhador.am.gov.br

01 VAGA: CONSULTOR (A) DE VENDAS – TABATINGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Residir em Tabatinga.

Obrigatório CNH A ou B e veículo próprio (moto ou carro).

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Atua na movimentação, conferência, separação e armazenamento de mercadorias em armazéns, centros de distribuição ou no interior de caminhões.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: CONSULTOR (A) DE VENDAS – SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Residir em São Gabriel da Cachoeira.

Obrigatório CNH A ou B e veículo próprio (moto ou carro).

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – CODAJÁS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – CAREIRO CASTANHO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – SÃO PAULO DE OLIVENÇA

Leia mais

TVs acima de 65 polegadas impulsionam mercado no Brasil



Desemprego entre pessoas pretas é 55% maior que entre brancos



