Tecnologia

Consumidores buscam telas maiores, recursos com IA e experiências imersivas, enquanto fabricantes ampliam oferta de modelos premium e sustentáveis

A procura por aparelhos de TV com telas maiores e adaptadas às experiências tecnológicas oferecidas pela Inteligência Artificial (IA) segue em crescimento no mercado brasileiro. Expectativa para este ano é de crescimento puxado pelas telas acima de 65 polegadas.

Segundo pesquisa divulgada pela consultoria global Omdia, as remessas anuais de televisores devem passar de 209 milhões de unidades em 2025 para 211 milhões em 2029, um crescimento anual de 0,4%. Em contrapartida, o segmento de TVs de grande formato deve avançar 44% no período.

Atenta à renovação tecnológica e às mudanças no perfil do consumidor, a Samsung Brasil, que mantém forte produção no Polo Industrial de Manaus (PIM), ampliou o planejamento fabril e anunciou novos produtos voltados para experiências imersivas.

Segundo o gerente de produtos de TV da Samsung Brasil, Alexandre Gleb, a demanda crescente está concentrada nos modelos acima de 65 polegadas. No entanto, ele afirma que o consumidor não busca apenas telas maiores, mas também inovação, conectividade e recursos inteligentes adaptados a diferentes perfis e faixas de preço.

TVs maiores lideram demanda no mercado

Para este ano, a fabricante aposta em funcionalidades voltadas ao entretenimento esportivo e ao uso de Inteligência Artificial. Entre as novidades está o “Modo Estádio”, recurso que utiliza IA para ajustar automaticamente imagem e som em tempo real durante transmissões esportivas.

“A tecnologia intensifica elementos como o verde do gramado, o som da torcida e a clareza da narração, buscando reproduzir dentro de casa a atmosfera das arenas”, explica Gleb.

A tecnologia está disponível nas versões Modo Estádio, AI e AI Pro, ampliando o acesso da funcionalidade em diferentes linhas do portfólio da fabricante.

Outro destaque é o Vision AI Companion, plataforma integrada a assistentes como Bixby, Microsoft Copilot e Perplexity. Segundo a empresa, a ferramenta transforma a televisão em um dispositivo interativo e permite ao usuário consultar estatísticas, escalações e informações em tempo real por comando de voz, sem interromper a transmissão para usar o celular.

Copa do Mundo impulsiona vendas de televisores

A companhia também projeta crescimento nas vendas devido à realização da Copa do Mundo. Conforme Gleb, em anos de Mundial, o primeiro semestre pode representar cerca de 50% do faturamento anual da categoria de TVs, acima dos aproximadamente 45% registrados em períodos sem o torneio.

O executivo destaca que a expectativa para 2026 é de crescimento puxado pelas telas acima de 65 polegadas.

“Em 2025, essa fatia já representou quase um quarto do mercado total de TVs em valor e, na Samsung especificamente, esses modelos já respondem por 34% do faturamento da divisão de TVs”, comentou.

“O brasileiro não quer apenas trocar de TV, ele quer migrar para tecnologias mais avançadas e telas maiores para transformar sua casa em um verdadeiro camarote”, completou.

Gerente de produtos de TV da Samsung Brasil, Alexandre Gleb

TVs premium avançam entre consumidores brasileiros

De acordo com Gleb, outro fator que contribui para o aumento da procura por telas maiores é a adaptação desses aparelhos à realidade dos lares brasileiros.

“Com a evolução de tecnologias como o 4K, modelos acima de 65 polegadas já podem ser utilizados em cômodos de tamanho médio, comuns em apartamentos, sem comprometer a qualidade da visualização. Atualmente, são a melhor escolha para quem quer transformar a TV no centro do entretenimento da casa, combinando tamanho, tecnologia e uma experiência mais imersiva”, explica.

Mesmo em um cenário econômico desafiador, o consumidor brasileiro continua disposto a investir em aparelhos premium. Segundo o executivo, o público prioriza experiências mais completas de entretenimento, reunindo design, conectividade, inteligência artificial e qualidade audiovisual em um único equipamento.

“O consumidor está mais exigente e informado, priorizando imersão, qualidade de imagem e som, além de uma experiência mais completa dentro de casa”, avalia.

Sustentabilidade entra na estratégia da indústria

Além da inovação tecnológica, a sustentabilidade também faz parte da estratégia da empresa. A Samsung mantém programas de coleta, reciclagem e descarte ambientalmente correto de produtos eletrônicos usados, inclusive de outras marcas e de aparelhos sem funcionamento.

Por meio do programa Samsung Recicla, consumidores podem descartar produtos de pequeno e médio porte, como fones, carregadores, baterias, notebooks e smartphones. Já os aparelhos de grande porte são recolhidos no endereço do cliente.

Segundo a empresa, os consumidores também podem obter descontos na compra de novos produtos por meio do programa Eco Troca.

Demanda crescente no PIM

O presidente da Federação da Indústria do Estado do Amazonas (Fieam), Antonio Silva, afirma que a demanda por TVs acima de 65 polegadas é crescente no Polo Industrial de Manaus. Ele confirma que o movimento está relacionado à mudança no comportamento do consumidor.

“Trata-se de uma tendência consolidada que o setor classifica como a premiumização do mercado. Para atender a essa nova realidade, o nosso parque fabril realizou os investimentos necessários em adequações logísticas e tecnológicas. As linhas de produção do PIM estão plenamente capacitadas para a manufatura complexa desses displays de grandes dimensões, operando com os mais rigorosos padrões globais de qualidade. A indústria amazonense segue na vanguarda, preparada para abastecer o mercado nacional com excelência”, disse o empresário.

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