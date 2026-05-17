Amazonas

Os agentes do IMMU foram acionadas para organizar o trânsito e acompanhar a ocorrência

Um caminhão tombou na manhã deste domingo (17), em uma ladeira do conjunto Atílio Andreazza, no bairro Japiim II, Zona Sul de Manaus. Por conta do acidente, a via precisou ser interditada.

Segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o veículo seguia em direção à Avenida Rodrigo Otávio, próximo à Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), quando apresentou uma falha mecânica durante a subida.

Sem conseguir seguir, o caminhão acabou tombando no meio da ladeira. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os agentes do IMMU foram acionadas para organizar o trânsito e acompanhar a ocorrência.

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