Amazonas

A gestante permaneceu na recepção da unidade sentindo dores

Um médico plantonista e e a supervisão assistencial responsável pelo plantão foram afastados dos cargos após uma jovem dá à luz no banheiro, na madrugada deste domingo (17/05), no Instituto da Mulher Dona Lindu, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Segundo denúncia da mãe da grávida, a mulher chegou à maternidade por volta de 1h da manhã em trabalho de parto, mas teria sido avaliada pela equipe médica e orientada de que ainda não apresentava dilatação suficiente para internação ou procedimento imediato.

Ainda conforme o relato, a gestante permaneceu na recepção da unidade sentindo dores e, em determinado momento, foi ao banheiro, onde acabou entrando em trabalho de parto e deu à luz ao bebê no local.

O pai da criança afirmou que foi informado de que não havia leito disponível na unidade e criticou o que chamou de “parto humanizado”, alegando que o procedimento não foi realizado da forma adequada.

“Meu filho nasceu no banheiro, igual a um bicho. Falaram que não tinha leito para a minha mulher. Ela estava desesperada, chorando, e negaram atendimento para ela”, disse o pai da criança, revoltado.

Em nota, a SES informou que não compactua com práticas que contrariem os princípios de uma assistência humanizada e adequada ao parto. A secretaria afirmou ainda que notificou a direção do Instituto da Mulher Dona Lindu para que sejam prestados esclarecimentos e adotadas as medidas cabíveis.

Ainda em nota, a SES informou ainda que a paciente apresentou evolução rápida do trabalho de parto, com aumento das contrações e relato de vontade de evacuar, evoluindo para um parto vaginal precipitado dentro da unidade.

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