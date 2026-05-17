Polícia

A Polícia Militar orienta a população a informar, imediatamente, pelo disque denúncia 190

Os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam três homens com mandados de prisão em aberto em menos de 24 horas. As prisões foram realizadas durante patrulhamento ostensivo e com o apoio do sistema Paredão, entre a tarde e a noite de sábado e a madrugada deste domingo (16 e 17/05), em bairros da zona leste de Manaus.



Os foragidos da Justiça eram procurados por não pagamento de pensão alimentícia e pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Por volta das 16h, os policiais militares foram acionados após o sistema de videomonitoramento facial detectar a presença de um homem, de 62 anos, considerado foragido da Justiça, nas proximidades de um shopping center localizado na avenida Autaz Mirim, bairro São José Operário.



Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais da 9ª Cicom realizaram a abordagem e confirmaram a existência de mandado de prisão em nome do homem pelo não pagamento de pensão alimentícia. Após a confirmação da ordem judicial, ele foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda no sábado, por volta das 19h40, durante patrulhamento ostensivo pela avenida Autaz Mirim, a equipe policial observou que um homem, de 42 anos, que conduzia um veículo modelo Kwid, ficou visivelmente nervoso ao perceber a aproximação da viatura da PMAM.

Segundo os PMs, o suspeito levantou os vidros do veículo e mudou a direção em que seguia, na tentativa de sair do campo de observação da equipe policial. A abordagem ocorreu nas imediações da rua Barreirinha. Durante consulta nominal, foi constatado que o homem era foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Ele também foi encaminhado ao 14º DIP.

A terceira captura foi realizada na madrugada deste domingo, por volta de 1h09, quando policiais militares da 9ª Cicom realizavam patrulhamento ostensivo nas proximidades de um campo de futebol, na rua Curica.

Durante a ação, os policiais militares avistaram algumas pessoas sentadas em uma área escura, nos fundos do campo, e decidiram realizar a abordagem para verificar a possível ocorrência de práticas criminosas.



Nada de ilícito foi encontrado com o grupo. Entretanto, durante consulta nominal, foi verificado que um dos integrantes, um homem de 23 anos, estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ele foi conduzido ao 14º DIP.

Denúncia



A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

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